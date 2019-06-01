中油桃煉廠家庭野餐日 千名民眾響應參與

2019-06-01 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



重視家庭和睦發展，中油桃園煉油廠今天上午以嘉年華方式，舉辦親子家庭日活動，特別開放宿舍區周圍草坪，提供民眾遊憩野餐，不少孩子在草皮玩耍，增進親子互動，今日活動還有動人音樂表演、街頭藝人互動，共吸引1200名民眾參與，一同歡慶中油公司73歲生日。

台灣中油公司創建於1946年6月1日，為二次世界大戰結束的隔年。當時國內外局勢動盪，亟需重建恢復。中油公司進口原油，煉製各式油品，以及儲運、銷售，穩定供應全台灣民生、工業、國防用油，成為國家經濟發展的基礎。

中油煉製事業部副執行長許晉榮表示，直到今日國人對於能源需求、環境保護進入另一個層次，未來將朝電動能源發展，而煉油廠勢必面臨轉型問題，因此未來規畫朝石化事業外，也研擬於加油站中設置符合各項電動車補給設備，加油站變加電站方式，持續發展環保、綠能等潔淨能源，供應台灣所需的能源。

中油除供應戰備國防儲油，還負責供應國內七成的工業及民生用油。由於煉製所需原油完全仰頼進口，大型油輪吃水較深，必須以人工的方式接駁外海的浮筒，再以海底管線泵送至岸邊；颱風期間以及冬天的東北季風的惡劣海象，往往造成作業的困難度，未來也持續努力穩定供應台中以北，民生、工業及機場用油。今日也透過活動，向民眾分享石油知識和節約用油小撇步，幫助民眾認識並珍惜天然資源。