桃園海上龍舟賽開跑 42隊全國好手水上角逐

2019-06-01 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



2019桃園市市長盃海上龍舟競賽今日開跑，桃園市長鄭文燦今日上午至竹圍漁港娛樂漁船碼頭參與開幕，表示桃園目前有2大龍舟賽，分別為大園竹圍漁港的海上龍舟賽、龍潭大池的百年龍舟賽，均有百年歷史，廣受水上活動愛好者的喜歡，隨著近年舉辦龍舟賽，參加隊伍越來越多，也歡迎民眾搭乘機場捷運轉免費接駁車，到現場為參賽者加油打氣，體驗竹圍漁港風情魅力。

鄭文燦說，今年「2019桃園市市長杯海上龍舟競賽活動」總將金高達20萬，參賽隊伍共計42隊，預計將從42隊中選出12隊，進入6月2日的複賽。

其中，大園的海上龍舟賽從民國4年於竹圍漁港開始辦理，雖然過去曾中斷約超過30年，直至105年再度復辦，相當具有歷史。桃園市市長盃海上龍舟賽活動期間，尚有陸上龍舟競賽、在地小農市集、精采舞台表演與水上救生的示範活動等，希望藉由多樣化的活動，讓民眾體驗濃厚的端午佳節氛圍。

整文燦說，竹圍漁港是北台灣三大休閒漁港之一，近年來市府除了更新彩虹橋、興建竹圍漁港薄膜天幕外，也推動竹圍漁港臨水環境改善計畫，將修船碼頭移至中油碼頭，並新設一座上架場，改善竹圍漁港的環境。市府也規畫將舊上架廠區，轉型為可停泊船舶的浮動遊艇碼頭，讓竹圍漁港可停泊超過100席船舶，協助竹圍漁港的遊艇業與觀光漁業發展。