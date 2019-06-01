這家族都是家扶認養人 認養多縣市孩童 還交棒下一代

2019-06-01 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園家扶中心於6月1日在大溪好時節農莊，舉辦一年一度的認養人與認養童相見歡活動，今年有60組、183人參與這個盛會，透過一日農莊活動體驗，讓彼此有更深入的認識。

家扶中心主任張伏杉說，認養制度為社會的善心人士，持續對家扶孩童的捐助、挹注愛心，協助成長的一個穩定社會力量，參與相見歡的認養人們相當重視與認養童的互動，期待能夠參與這群被幫助的孩子的成長與變化，就像看著自己的另一個孩子長大。

在彰化縣鄉下出生的呂週迪是到場認養人之一，他認養的「年資」今年將屆滿20年。他表示自小家境清寒，他身為家中長子，無暇顧及學業，早早北上打拚賺錢，改善家中的經濟，從水電學徒白手起家，力爭上游自己經營水電行，事業有成後與妻子捐款回饋社會。

九二一大地震後，呂週迪因緣際會成為了家扶基金會的認養人，他認養過許多孩童自己也數不清楚，當孩童終止扶助自立後，就接續認養下一位愛心不曾停止，而且認養多縣市家扶中心的孩童。多年來只要接獲各縣市家扶相見歡邀請，他會排除萬難帶著一家人出席，為了認養童跑遍全台灣，上周才到花蓮今天現身桃園，因為相見歡對於呂家也是重要的家庭聚會，兩位女兒從小同樣都是家扶認養人，追隨父親從事善行。

呂週迪民國97年認養6歲的小雅，印象中那時候的小雅是「膽小的女孩」，見面時總躲躲藏藏，今年小雅年滿16歲，已經長成一位亭亭玉立、活潑外向的女孩。小雅回想與呂家人的互動是「呂叔叔不擅言辭，總是以行動來關心我」，還有「呂姊姊」很會讀書，會分享學習的經驗，他們送的小天燈一直是她最珍藏的禮物，「他們一家都對我很好，很暖心」。

家扶表示，沒有血緣關係的小雅與呂週迪一家，就像是家人般互動，把握彼此相見的時光。3年前呂週迪退休，就將小雅的認養名義轉交二女兒，希望能夠繼續延續這份愛心。除此之外，呂週迪也邀請兩位胞弟加入認養人的行列，促成這一家族都是認養人，奉獻一給之力。