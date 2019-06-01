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法國工商會年度晚宴 鄭文燦受邀出席

2019-06-01 13:25聯合報 記者許政榆╱即時報導

法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
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法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席，也是唯一獲邀上台致詞的台灣貴賓，鄭文燦表示，法商在台灣投資、發展，對城市治理、綠能、軌道建設助益很多。尤其法國在台協會主任紀博偉（Benoît Guidée）是桃園的好朋友，也最挺Lamigo桃猿隊，未來紀即將高升離任，感謝他任內為桃園搭起許多橋梁，讓法國與桃園更加緊密，而法國工商會在台灣、桃園的努力也有目共睹。

鄭文燦說，在桃園投資及設有據點的知名法商，包括桃園國際機場的諾富特飯店，家庭主婦最愛採買的家樂福，運動登山必逛的運動用品店迪卡儂，以及華航、長榮的飛機空中巴士集團生產的機隊。還有許多物流業、紅酒進口商及食品業等。

鄭文燦說，家樂福目前在桃園有11間分店，近年更擴大投資，也即將在楊梅興建占地超過6萬多坪的物流中心；總部設置在蘆竹的中法興物流，是法商IDL物流集團全球第一家分公司，桃園現共有3個發貨中心。

市府祕書處長顏子傑表示，過去4年，桃園與法國在台協會共合作超過50場交流活動。桃園與「歐洲矽谷」之稱的格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區，去年3月29日簽署合作備忘錄成為姊妹市。上月14日，格勒諾布爾高等管理學院碩士專班學生參訪廣達電腦、亞洲矽谷執行中心，台法雙方密切交流，了解桃園的跨國企業與國家級計畫，也讓桃園跟法國的距離更近一些。

顏子傑說，桃園也曾辦理法國外交部年度盛事「味覺·法國」晚宴、通過歐盟有機認證的拉拉山「茶聖殿」品牌高山茶外銷巴黎，也曾與法國建築師就社會住宅議題交換意見。目前更針對高中生交換、中文與法文師資交換計畫、運動、智慧城市等議題進行交流，盼未來桃園和法國關係更加友好。

法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
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法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席，也是唯一獲邀上台致詞的台灣貴賓...
法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席，也是唯一獲邀上台致詞的台灣貴賓。圖／桃園市秘書處提供
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法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
法國工商會年度晚宴昨登場，桃園市長鄭文燦受邀出席。圖／桃園市秘書處提供
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法國鄭文燦
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