滿滿肉粽山！這個里慶端午 號召民眾包1萬3000顆粽子

2019-06-01 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



歡慶端午節，各地紛紛應景吃粽包粽，桃園市蘆竹區南崁里今年五度舉辦「慶端午，粽飄香」端午活動，並於今明兩日舉行，今天邀集200位里民一同包粽，除了在地居民外，也包括來自越南、印尼及原住民等朋友，不同飲食文化包出特色粽，由於連年參加民眾越來越多，今年包出1萬3000顆粽子，更再度打破活動紀錄，留下難忘端午回憶。

南崁里長邱顯助表示，端午節是重要傳統習俗，因此在五年前決定舉辦端午包粽活動，除了響應節氣，也觀察到新住民人數逐年增加，希望藉由里民活動，可以讓不同族群間多加認識、互動，除了增進彼此感情，也可以凝聚里民向心力。

邱顯助表示，今日上午主要是包粽子活動，約莫200位民眾參與，其中在地民眾以包北部粽居多，越南朋友除了包豬肉粽外，更將香蕉放近粽子內餡，口味十分特別，且粽子包好後還得再煮8小時，相當費工；印尼朋友則在粽子內包雞肉，是在台灣少見的口味；原民朋友則加入小米及豬肉等佐料，豐富口味層次。