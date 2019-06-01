茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市楊梅埔心地區是台灣茶產業的主要栽培地，因為適合茶樹生長的台地地形優勢，在日據時期即設有安平鎮製茶試驗場，光復後則調整為行政院農業委員會茶業改良場。

楊梅區文化街上的茶葉改良場宿舍，是具有見證台灣茶葉史的歷史建築物，桃園市政府及楊梅區公所把宿舍定位為楊梅埔心故事館，區公所日前舉辦楊梅茶業改良場日式宿舍，及必要附屬設施修復及再利用工程開工動土典禮，在副市長李憲明、區長羅國裕開工見證下，完工後將成為埔心茶故事館，為地區文化及產業發展寫下新的故事篇章。

李憲明表示，埔心茶故事館前身為楊梅茶業改良場的日式宿舍，建於1903年，距今超過115年，主體建築每戶14.5坪，為3戶1層樓木造丙種官舍，原附屬建築有草屋、炊事場（廚房）、廁所、木門、竹垣等。民國103年經由當時桃園縣政府登錄公告為文化資產歷史建築，105年11月開始整修，整體歷史建築外貌及內部空間已完成修復。

這次由楊梅區公所進行後續再利用工程，預計有展覽、茶葉展售、餐飲等設施及空間，未來整修完工後將命名為「埔心茶故事館」。李憲明指出，在桃園市政府及楊梅區公所的規畫下，埔心茶故事館完工後，市民朋友來到這邊除了可以了解到台灣茶產業的過去與未來，還可以感受到市府團隊推動地方文化與產業活動相結合的施政用心，也能在自然舒適的環境中薰陶出知性的氣息。