親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

各地韓粉集結 凱道中午人潮已像選前之夜

茶改場百年日式宿舍 變身桃園第一座茶文化故事館

2019-06-01 12:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市楊梅埔心地區是台灣茶產業的主要栽培地，因為適合茶樹生長的台地地形優勢，在日據時期即設有安平鎮製茶試驗場，光復後則調整為行政院農業委員會茶業改良場。

楊梅區文化街上的茶葉改良場宿舍，是具有見證台灣茶葉史的歷史建築物，桃園市政府及楊梅區公所把宿舍定位為楊梅埔心故事館，區公所日前舉辦楊梅茶業改良場日式宿舍，及必要附屬設施修復及再利用工程開工動土典禮，在副市長李憲明、區長羅國裕開工見證下，完工後將成為埔心茶故事館，為地區文化及產業發展寫下新的故事篇章。

李憲明表示，埔心茶故事館前身為楊梅茶業改良場的日式宿舍，建於1903年，距今超過115年，主體建築每戶14.5坪，為3戶1層樓木造丙種官舍，原附屬建築有草屋、炊事場（廚房）、廁所、木門、竹垣等。民國103年經由當時桃園縣政府登錄公告為文化資產歷史建築，105年11月開始整修，整體歷史建築外貌及內部空間已完成修復。

這次由楊梅區公所進行後續再利用工程，預計有展覽、茶葉展售、餐飲等設施及空間，未來整修完工後將命名為「埔心茶故事館」。李憲明指出，在桃園市政府及楊梅區公所的規畫下，埔心茶故事館完工後，市民朋友來到這邊除了可以了解到台灣茶產業的過去與未來，還可以感受到市府團隊推動地方文化與產業活動相結合的施政用心，也能在自然舒適的環境中薰陶出知性的氣息。

楊梅區羅國裕區長表示，埔心茶故事館計畫總經費2052萬元整，預計109年2月完工後將委外營運，可提供簡單輕食、座談及文史活動，透過地方團體及市民參與，找回楊梅的茶文化。

茶故事館動土典禮，預計明年2月完工。圖／桃園市政府新聞處提供
茶故事館動土典禮，預計明年2月完工。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
桃園第一座茶業故事館完成後示意圖。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園第一座茶業故事館完成後示意圖。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
桃園茶業改良場日式宿舍有100多年歷史，市府已完成外觀修繕。圖／桃園市政府新聞處...
桃園茶業改良場日式宿舍有100多年歷史，市府已完成外觀修繕。圖／桃園市政府新聞處提供
分享

歷史建築宿舍修復
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

薑麻園「青年農STAY」 暑假下鄉體驗傳統農事

2019-06-01 09:17

青銀縫紉生活布物有溫度 台灣水色將赴香港參展

2019-06-01 08:02

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

竹市三民國小附幼動工 明年收托名額倍增

2019-05-31 23:42

留住草莓故鄉！議員請命 苗縣府：續輔導種植技術

2019-05-31 23:30

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

九讚頭社區媽媽「青銀共創」 將台灣水色推向國際

2019-05-31 23:13

苗消防車7成逾年限 議員批：有錢幫縣長換車

2019-05-31 23:09

3公尺→15公尺→23.5公尺 平鎮龍美路下月再拓寬

2019-05-31 23:06

記得洗手！ 桃市本周腸病毒急診人次破千

2019-05-31 23:04

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

桃市交大：養成遠離內輪差觀念 有效減少大型車威脅

2019-05-31 14:34

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

柯文哲批汐止民生線是盲腸 新北議員：想割盲腸回台大

2019-05-31 17:07

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

桃園新街溪出海口滿滿廢棄物 網友：以為到未開發國家

2019-06-01 10:49

苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45

腸病毒疫情進入高峰期 花蓮9校停班停課

2019-05-31 19:24

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

2019-06-01 08:05

柯文哲指民生汐止線是「盲腸」 李永萍批：柯才是盲腸市長

2019-05-31 20:01

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

喬蛋錄音／綠議員要求做會議紀錄公開上網 柯文哲2字回應

2019-05-31 15:01

大台南公車「橘11-1」上路 麻豆直達台南省30分

2019-05-31 17:33

新北議員陳明義會勘林口塞車問題 建議設立體化交流道

2019-05-31 21:30

國民黨中央接管花蓮立委初選 6月中旬全民調決定人選

2019-05-31 18:47

國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22

29歲製月琴師組牽亡歌團 總統：不會讓你們孤單

2019-05-31 13:29

苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27

扯...5千萬蓋豐原人行橋 結構有問題再花3千萬補強

2019-05-31 22:25

合歡山天坑吞沒道路 大雨攪局最快今晚搶通

2019-06-01 10:44

民調烏龍的痛宋瑋莉最懂 基隆立委初選不做這件事

2019-05-31 14:19

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17

廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06

「逾3分鐘拍照開罰」桃園抓違停 今起擴大科技執法

2019-05-31 23:25

影／義联「湖內」210億投資案喊卡 陳其邁：全看高市府

2019-05-31 16:18

遭質疑集體「喬蛋」 柯文哲：首長一起討論很正常

2019-05-31 15:02

喬蛋？竊聽？柯文哲：將建立會議錄音SOP

2019-05-31 17:52

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16

嘉縣花2800萬二備金辦活動 二度送審議員怒批：應切腹

2019-05-31 16:34

防猴害架電網電猴效果佳？鄒族議員：深山無電可架

2019-05-31 14:23

萬華福民平宅改建 議員喊加碼至500戶

2019-05-31 15:38

家長注意！新竹縣立幼兒園今起開放登記

2019-05-31 15:40

不顧民汐線 李永萍：柯文哲自己才是盲腸市長

2019-05-31 19:51

彰化縣長王惠美接機 喜迎奪世界冠軍的曲棍球小將

2019-05-31 21:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top