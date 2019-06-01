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桃園原民高中羅浮動土 原鄉四合一教育新起點

2019-06-01 11:50聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市原民高中羅浮校區動工了，復興區羅浮國小第3期工程包括原民高中校區昨天一併動工，同時舉辦「羅浮高中」揭牌典禮。市長鄭文燦表示，桃園升直轄市以後，市府推動「一區一高中」計畫，升格前新屋、復興區沒有高中，結果兩年前新屋高中開始招生，羅浮高中校舍也動工，程經費6億1235萬元，預計110年6月底完工。

原民高中羅浮校區利用羅浮國小校地，先拆除舊有活動中心、升旗臺、教師宿舍、輔導室，再新建3棟校舍及周邊設施，提供幼兒園、小學、國中及高中教學空間使用，成為4合1的完全高中，並打造原鄉教育夢想的新起點。

鄭文燦說， 羅浮國小第3期校舍含原民高中羅浮校區工程，目前規畫闢建3棟新校舍，其中高中校舍為地上4層、地下1層的建築物，包括一般教室、各類專科教室、辦公室、圖書館及視聽教室等；國小校舍為地上4層、地下1層的建築物，包括一般教室、各類專科教室、辦公室、圖書館、室內體育館及幼兒園地上2層樓建築物。高中宿舍為地上4層建築物，將提供140床學生床位及30間教職員單人套房宿舍。同時也將改善戶外設施，設置紅土跑道及2座籃球場，提供學生更寬敞的運動活動空間。   

鄭文燦指出，羅浮高中歷經多年的行政作業及預算籌措，命名後正式揭牌，未來將以技術高中為發展方向，設置普通科、餐飲科、觀光科、應用外語科日語組，並成為桃園唯一有觀光職科群的公立高中，希望透過課程培育更多觀光人才，協助發展台灣以及原鄉地區的觀光產業，並鼓勵更多原民青年留在家鄉就業；未來課程也會涵蓋原住民族傳統智慧，與泰雅土地緊密連結，希望兼顧在地文化及國際性。   

鄭文燦提到，5月初巴陵綜合行政中心正式啟用，羅浮溫泉大眾浴池建置計畫，以及汙水處理系統建置計畫也正在推動中，包含動工的羅浮高中，每一項計畫都展現市府建設復興區的決心。

動土典禮邀請復興區羅浮里最高壽長者95歲吳楊阿鳳、介壽國中學生、羅浮國小學生和鄭文燦、來賓一同執鏟，象徵教育是百年大業，更是傳承文化、薪火相傳的教育場域，共同見證復興區唯一1所高中誕生。立法委員高金素梅、市議員王仙蓮、林志強、陳瑛、陳榮基、簡志偉、市府教育局長高安邦、原民局長林日龍、復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花、羅浮高中籌備處主任邱嘉增都出席動工典禮。 

學生們演唱泰雅族歌曲。圖／桃園市政府新聞處提供
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羅浮國小3期工程動土典禮。圖／桃園市政府新聞處提供
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桃園市長鄭文燦和立委、議員等人為工程祈福。圖／桃園市政府新聞處提供
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學生們演出泰雅無蹈慶祝羅浮國小3期工程動土。圖／桃園市政府新聞處提供
學生們演出泰雅無蹈慶祝羅浮國小3期工程動土。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦建築宿舍
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