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館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

館長自爆也有私生子？「苗栗議員、年紀很大」

2019-06-01 10:06聯合新聞網 綜合報導

館長爆料自己在外有私生子，是苗栗議員，年紀很大，目前人在國外。 圖／youtub...
館長爆料自己在外有私生子，是苗栗議員，年紀很大，目前人在國外。 圖／youtube
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美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，指高雄市長韓國瑜外遇生女，還給對方數千萬元生活照顧費，韓國瑜認為吳的指控完全是謊言、是抹黑，昨天親自到台北地檢署按鈴控告誹謗，引發熱議，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢昨天也在直播爆料反諷，自己在外面也有1個私生子，但不是親生的，目前在苗栗當縣議員，準備在6月5日認祖歸宗。

館長昨晚在網路直播上表示，很佩服政治人物都能知道別人在外面有小三、小四，更是好奇為什麼吳子嘉能這麼肯定的說出這些爆料，館長也表示，現在各大政論節目都在討論「韓國瑜被爆婚外情」的話題，會不會哪天政治人物也爆自己在外有小三，他更自爆「在外面有一個小孩，但不是親生的，是苗栗的議員，目前人在國外，最近才剛認的，年紀還蠻大的，都可以做我爸了」。

苗栗縣南庄國中今年4月收大陸酒商60萬捐款補助營養午餐引發爭議，5月苗栗縣國民黨議員鄭聚然在議會說出「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽！」，後來演變成鄭與館長陳之漢隔空「互嗆」，館長承諾捐60萬元，南庄國中昨天婉拒捐款，而館長也在直播說「言出必行，照樣捐60萬」5日會捐出，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」，而對於吳子嘉表示要幫忙出50萬，館長表示感謝，但目前能力所及，先不需要。

吳子嘉館長營養午餐韓國瑜
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