薑麻園「青年農STAY」 暑假下鄉體驗傳統農事

2019-06-01 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



暑假即將來臨，苗栗縣大湖鄉的薑麻園休閒農業區，舉辦「青年農STAY」農事體驗打工換宿，邀請大專院校學生，體驗傳統農事生活，為期7天6夜，用「心」體會薑農、果農、菜農的生活，真「心」體會食農教育益處，還能擁有全「心」感動的旅遊經驗。

苗栗縣農業處表示，「農STAY」取「LONG STAY」諧音，參與者從事農事、換宿旅行，了解當地風俗民情，體驗務農生活，包括下田耕作、夜宿農家，與農民互相交流，讓農村不再只是坐在車上、經過高速公路看到的農田，而是充滿精采故事的地方。

苗栗縣農業處長陳錦俊說，苗栗縣10大休閒農業區各有其獨特魅力，薑麻園在一群有共同理念的農民、居民努力下，為大眾提供體驗農村生活的場域，是休閒農業區的表率。

農業處表示，薑麻園今年暑假辦理「青年農STAY」農事體驗打工換宿，帶領學生們走出教室，以大自然為老師，期盼學生們在扎實農事體驗後，更親近友善土地，也能在活動結束後回流農村，讓苗栗的農村社會青年化。