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青銀縫紉生活布物有溫度 台灣水色將赴香港參展

2019-06-01 08:02聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

在台灣水色工作的社區媽媽們說現在有機會與年輕人一起工作，重拾縫紉專長，不僅讓她們...
在台灣水色工作的社區媽媽們說現在有機會與年輕人一起工作，重拾縫紉專長，不僅讓她們生活有了重心，更交到許多朋友。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣九讚頭文化協會旗下的品牌「台灣水色」，由一群在地社區媽媽及年輕人「青銀共創」，以腳踩針車結合年輕人的創意，設計製作筷套、杯袋、背包、筆記本等「生活布物」，近年在市場打出知名度，6月將前往香港參與國際展售，並在原出發點橫山鄉九讚頭打造「手作基地」，期望更貼近社區，吸引更多媽媽加入。

2011年成立的台灣水色，由一群善於縫紉的社區媽媽，與數名青年設計師共同撐起，希望支持社區婦女二度就業，結合過去許多婦女結婚必備的嫁妝「腳踩針車」，加上年輕人的創新思維，布製品上以簡單的幾何圖形妝點，縫紉出的各種布物，多了溫度、貼近生活。

台灣水色原先在橫山鄉內灣的好客好品希望工場駐點，不僅販售也開辦相關課程，去年開始籌備將據點挪回原點九讚頭，新據點「手作基地」距離社區步行僅需1到3分鐘，期望發展出社區客廳、社區教室、社區櫥窗，讓更多企業或單位，能夠認識社區的商品。

新竹縣九讚頭文化協會理事長吳界表示，經營品牌過程中「跌倒次數非常多」，但也逐漸被消費者及市場接受。台灣水色今年將到台北知名百貨商場設櫃，並與知名文創書店合作，將在全台8個點上架，6月更到香港參加文化節展售，台灣水色不僅走出地方產業，更準備邁向國際。

竹北就業中心主任劉文菁表示，勞動力發展署一直很支持地區發展特色產業，如今台灣水色已能自聘5名員工，去年還曾在竹北就業中心駐點，提供青年創業諮詢，經營相當成功。

吳界也表示，希望消費更有意義，過去也與不同品牌合作開發商品，希望消費者不僅是追求CP值，也能更認識商品背後的故事及人文，因此透過與百貨業者合作開發採購CSR商品，讓消費更有意義。

在台灣水色工作的社區媽媽們也分享自身經歷，指出在過去的年代，女性要會縫紉才能結婚，也有人做過家庭代工縫製娃娃，現在有機會與年輕人一起工作，重拾縫紉專長，不僅讓她們生活有了重心，更交到許多朋友。

隸屬於新竹縣九讚頭文化協會的品牌「台灣水色」，是由一群在地社區媽媽及年輕人「青銀...
隸屬於新竹縣九讚頭文化協會的品牌「台灣水色」，是由一群在地社區媽媽及年輕人「青銀共創」設計製作文創布物產品。記者陳斯穎／攝影
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新竹結婚香港
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