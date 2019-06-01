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苗縣議員與館長互槓校方婉拒60萬 館長：言出必行照樣捐

2019-06-01 00:45聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣南庄國中今年4月收大陸酒商60萬捐款補助營養午餐引發爭議，校方退回捐款。未料因苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月在議會說出「誰給錢就是爸媽」竟演變成鄭與館長陳之漢隔空「互嗆」，館長承諾捐60萬元，南庄國中昨接到館長經紀人來電後婉拒捐款，館長昨晚直播時說「言出必行，照樣捐60萬，改捐南庄國中教育儲蓄戶」。

館長陳之漢昨晚直播說，苗栗南莊國中無法收捐款，因為新聞壓力太大。「我話講出去，我說了就算」、「我言出必行，我不姓韓，我也不是賣國賊」，換捐教育儲蓄戶，一樣是南庄國中，捐到南庄國中的教育儲蓄戶60萬元，5日會捐出。

苗縣南庄國中今年4月收大陸酒商60萬捐款補助營養午餐，校方事後退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長自己若捐60萬，代表性「叫他一聲爸！」，館長5月30日承諾捐60萬，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。

南庄國中5月31日接到館長經紀人來電詢問捐款事宜，校方當時婉拒，表達感謝，也謝謝善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已足夠。校方昨說，近期內，若有其他善信大德願意捐款，請轉捐其他學校，造福更多的學子。

苗縣南庄國中婉拒館長60萬元捐款，館長晚間直播說「言出必行」，捐到南庄國中教育儲...
苗縣南庄國中婉拒館長60萬元捐款，館長晚間直播說「言出必行」，捐到南庄國中教育儲蓄戶。圖／取自Youtube
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苗縣南庄國中婉拒館長60萬元捐款，館長晚間直播時說，「言出必行」，捐到南庄國中教...
苗縣南庄國中婉拒館長60萬元捐款，館長晚間直播時說，「言出必行」，捐到南庄國中教育儲蓄戶，秀出南庄國中教育儲蓄戶的網頁頁面。圖／取自Youtube
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館長捐款南庄
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