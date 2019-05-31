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苗縣救災車當縣長座車 議員批：不要沒錢幫基層換裝備

2019-05-31 20:27聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣徐耀昌將消防局救災指揮車作為縣長公務車使用，縣議員宋國鼎今總質詢時質疑其合法與正當性。且縣長徐耀昌的前座車遭最高法院認證「移作他用」，不符免稅規範。宋國鼎說，苗栗縣消防車輛有近7成超逾耐用年限，呼籲消防局面對基層設備與基層人員，不要變成「有錢幫長官換車，沒錢幫基層換裝備。」消防局表示，一切合法，縣長是「救災指揮官的身分」。

苗栗縣長徐耀昌座車多次引發爭議，消防局在2016年，由中央補助購置指揮車，因「移作他用」中區國稅局認為不符災害防救專屬性，要求繳相關貨物稅40多萬元，消防局不服，提起訴願，全案最高行政法院今年3月判決，雖判決國稅局敗訴，但其理由是認為，應適用較低的裁罰參考倍數，固有發回被上訴人，重為裁量的必要。

縣長座車爭議，最高法院判決指出，「脫離消防局的配置」、「無法達到災害防救使用的專屬性」，「消防局無法提供災害防救出勤證據」，更指出「做此決策者已違反行政專業分工要求」。

苗縣消防局指出，2016年購置指揮車使用3年，行駛近20萬公里，因變速箱故障，送原廠修復中，由於縣長公務繁重，基於救災萬全及人員安全考量，在2019中央補購置指揮車，經費296萬元。

不過新購置的車輛與2016年車款顏色都相同，就連車牌號碼都一樣，只差在字母不同。苗栗縣議員宋國鼎說，這輛救災指揮車根本沒有採購必要，且車輛相關保養、油料、稅捐等由消防局支付。

宋國鼎說，依審計部統計，截至2017年，縣內消防車輛近7成超逾耐用年限，呼籲消防局要正視人力、設備問題。苗縣消防局表示，各分隊車輛都有保養，狀況不錯，如果車子太多，人太少，也不符比例。

苗栗縣長徐耀昌將消防局救災指揮車作為縣長公務車使用，縣議員宋國鼎今總質詢時質疑其...
苗栗縣長徐耀昌將消防局救災指揮車作為縣長公務車使用，縣議員宋國鼎今總質詢時質疑其合法與正當性。圖／報系資料照
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苗栗縣長徐耀昌將消防局救災指揮車作為縣長公務車使用，縣議員宋國鼎今總質詢時質疑其...
苗栗縣長徐耀昌將消防局救災指揮車作為縣長公務車使用，縣議員宋國鼎今總質詢時質疑其合法與正當性。記者劉星君／攝影
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苗栗縣徐耀昌修復
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