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桃市水務局長劉振宇推智慧防災 獲水利貢獻大禹獎

2019-05-31 19:59聯合報 記者張裕珍╱即時報導

經濟部水利署今頒發全國水利傑出貢獻獎，桃園市政府水務局長劉振宇也獲全國水利傑出貢獻獎-大禹獎肯定，劉在水利事業服務31年，資歷深厚，在桃園水務局服務期間，爭取前瞻水環境經費獲核定61億元，除推動多項治理計畫與基礎水利建設，也積極將傳統防災模式轉變為智慧防災發展「水情防災資訊系統」，對水利工程建設及災害防救工作貢獻多獲肯定。

劉振宇為加州大學柏克萊分校水文環境工程博士，在台灣大學任教多年，被延攬至公部門服務，陸續擔任過台中市水利局長與桃園市水務局長，經濟部水利署每年依據「全國水利傑出貢獻獎項甄選作業要點」，選拔各項水利傑出貢獻人員，劉脫穎而出，於今天接受表揚。

劉在桃園水務局服務期間積極爭取經費，包括爭取前瞻經費推動12項計畫，目前已獲中央核定約61億元，另在前天經濟部水利署會議中又確定爭取到第三批水環境改善計畫經費，包括中庒二期、跨橋大漢溪、老街溪上游整治等計畫，已獲核定總經費6.62億，讓桃園各項水利建設能無後顧之憂的持續推動。

劉振宇近年也以全流域治理的概念陸續辦理39條治理規畫與計畫，多項工程榮獲國家卓越建設獎、公共工程金質獎及公共工程金品獎。並積極推動基礎水利建設，雨水下水道建設成長提升4倍，重啟中壢、埔頂汙水下水道系統BOT案，汙水接管率大幅提升10倍。

劉也透過非工程措施提升防災效能，藉由深入社區基層的輔導防災觀念，協助社區與超過23個民間企業媒合，助桃園連續於106及107年獲全國評鑑為績優縣市。並將傳統防災模式轉變為智慧防災，發展「水情防災資訊系統」深入每一個防災環節，提供民眾「水情看桃園APP」功能齊全且創新的水情資訊及防災功能，將桃園市打造成一個與水共榮的韌性城市。

經濟部水利署今頒發全國水利傑出貢獻獎，桃園市政府水務局長劉振宇獲全國水利傑出貢獻...
經濟部水利署今頒發全國水利傑出貢獻獎，桃園市政府水務局長劉振宇獲全國水利傑出貢獻獎-大禹獎肯定。記者張裕珍／攝影
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