苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣南庄國中今年4月因收大陸酒商60萬元捐款補助營養午餐引發爭議，校方退回捐款；未料因苗栗縣國民黨議員鄭聚然在議會說出「誰給錢誰就是爸媽」惹議，更演變成鄭聚然與館長陳之漢隔空「互槓」，館長昨承諾捐60萬元，並嗆鄭「賣國賊」。南庄國中今接到館長經紀人來電後表達婉拒，校長詹吉翔說，本學期營養午餐補助，感謝各界善心人士鼎力協助，經費已足夠。

南庄國中校長詹吉翔說，如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，都樂觀其成，也深深表達感謝之意。有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。近期內，若有其他善信大德願意捐款，請轉捐其他學校，造福更多的學子。

議員鄭聚然發言的風波，教育界人士認為，讓事件平和落幕，學校辦學，盡力協助學生找資源；校方退回大陸酒商捐款後，之後也收到南庄鄉其他善心人士協助，經費已充足；南庄國中全校共有8班，182名學生，學生有來自客家人、原住民族。

南庄國中今年4月收大陸酒商60萬捐款補助營養午餐，校方事後退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長自己若捐60萬，代表性「叫他一聲爸！」，館長昨承諾捐60萬，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。