親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市府喬蛋風暴
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

苗縣藍營議員與館長互槓 60萬捐款南庄國中婉拒

2019-05-31 17:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣南庄國中今年4月因收大陸酒商60萬元捐款補助營養午餐引發爭議，校方退回捐款；未料因苗栗縣國民黨議員鄭聚然在議會說出「誰給錢誰就是爸媽」惹議，更演變成鄭聚然與館長陳之漢隔空「互槓」，館長昨承諾捐60萬元，並嗆鄭「賣國賊」。南庄國中今接到館長經紀人來電後表達婉拒，校長詹吉翔說，本學期營養午餐補助，感謝各界善心人士鼎力協助，經費已足夠。

南庄國中校長詹吉翔說，如果各界人士發自內心，願意捐款幫助學校的孩子，都樂觀其成，也深深表達感謝之意。有關本學期學生的午餐補助部分，感謝各界善心人士慷慨解囊，鼎力協助，經費已經足夠。近期內，若有其他善信大德願意捐款，請轉捐其他學校，造福更多的學子。 

議員鄭聚然發言的風波，教育界人士認為，讓事件平和落幕，學校辦學，盡力協助學生找資源；校方退回大陸酒商捐款後，之後也收到南庄鄉其他善心人士協助，經費已充足；南庄國中全校共有8班，182名學生，學生有來自客家人、原住民族。

南庄國中今年4月收大陸酒商60萬捐款補助營養午餐，校方事後退回。苗栗縣國民黨議員鄭聚然在議會公開發言「不管什麼統戰，誰給錢誰就是爸媽」，未料鄭嗆館長自己若捐60萬，代表性「叫他一聲爸！」，館長昨承諾捐60萬，嗆鄭「你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」。

苗縣議員曾玟學說，會請教育處通盤了解苗縣各級學校教育儲蓄戶使用情況，也持續與教育處討論，讓相關善款能獲得最好的運用。

館長陳之漢昨承諾要捐60萬給學校。南庄國中表示，經費已經足夠，婉拒捐款。圖／翻攝...
館長陳之漢昨承諾要捐60萬給學校。南庄國中表示，經費已經足夠，婉拒捐款。圖／翻攝臉書
分享

捐款南庄館長
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42

桃市交大：養成遠離內輪差觀念 有效減少大型車威脅

2019-05-31 14:34

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05

學童吃的有機菜 柯文哲來參訪

2019-05-31 00:07

竹縣AI新零售智慧商圈 買完直接宅配到家

2019-05-30 23:11

竹市後站自動化停車場 進出卡「卡」惹民怨

2019-05-30 23:07

造福竹科通勤族 國道1號增頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 22:58

27年前林靖娟火場捨身救學童 鄭文燦支持設紀念公園

2019-05-30 22:46

問農博 卻回花彩節 桃議員批：市政信箱乾脆廢掉

2019-05-30 22:44

苗栗宜居？議員：苗縣4年1萬5千多人遷出 變成「台中漂」

2019-05-30 21:06

頭份交流道尖峰壅塞 公所爭建頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 19:56

平鎮居民連年路祭 桃市擬設林靖娟老師紀念公園

2019-05-30 19:00

苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23

桃園市推「電子化開單」 警察手寫紅單將逐步淘汰

2019-05-30 17:33

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

三連霸五星市長 林智堅：新竹市進入建設黃金年代

2019-05-30 15:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄210億投資案全喊卡 林義守：真的太痛苦了！

2019-05-30 18:25

北市議員公布遠雄「喬蛋」錄音帶 柯文哲爆怒：誰給你的？

2019-05-30 18:43

黃國昌緊咬樂樂養雞場 屏縣府說關鍵在這裡...

2019-05-30 19:29

柯文哲怒「被竊聽」！林洲民打臉：熱烈對話 無關竊聽

2019-05-31 08:27

高雄市府將調整人事 韓國瑜撇「忠臣名單」

2019-05-30 20:27

喬蛋錄音柯P爆怒 藍議員：首次支持柯市府別息事寧人

2019-05-31 08:29

頭份交流道尖峰壅塞 公所爭建頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 19:56

苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23

簡舒培控「喬蛋」 柯文哲怒嗆：新潮流不倒 台灣不會好

2019-05-31 13:08

柯文哲談民生汐止線：那條等於盲腸 沒有用

2019-05-31 15:44

韓國瑜夜宿單親爸爸家庭 傾聽單親心聲

2019-05-30 23:14

議員爆「喬蛋」錄音 柯文哲爆怒：誰給妳的？

2019-05-30 23:44

施政滿意創基隆史上最高卻成遺珠 林右昌：加油努力

2019-05-30 19:54

吳子嘉要幫出50萬 讓苗縣議員鄭聚然叫館長「爸爸」

2019-05-31 11:16

「竊聽我辭職！」 簡舒培嗆柯文哲：如非竊聽你退出政壇嗎

2019-05-31 15:00

種無毒芒果被笑傻瓜農夫 他們花14年證明「三贏農法」

2019-05-30 20:00

動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05

違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21

喬蛋錄音自保者不只1人？ 簡舒培：我保證錄音絕非竊聽

2019-05-31 12:56

27年前林靖娟火場捨身救學童 鄭文燦支持設紀念公園

2019-05-30 22:46

上任第六宿！韓國瑜夜宿大社單親爸爸家庭

2019-05-30 21:58

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27

苗栗宜居？議員：苗縣4年1萬5千多人遷出 變成「台中漂」

2019-05-30 21:06

睽違20年！斗六到草嶺公車復駛 可隨招隨停、預約搭車

2019-05-31 11:49

陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48

陳以真代表時代力量參選？前競選團隊：完全是謠言

2019-05-30 20:56

警察嚴肅聯合勤教秒變生日會 分局長被讚接地氣

2019-05-31 09:29

影／蒸汽火車來宜蘭 市長卻要套圈圈

2019-05-31 12:04

豐原人行橋完工卻不開放 再花3000萬補強結構？

2019-05-31 14:46

子弟兵勤上節目 柯文哲挨酸養名嘴團

2019-05-31 00:03

250元補習班發票兌中千萬元 黃敏惠祝賀沾喜氣

2019-05-31 10:46

宜蘭平均10人有1人患糖尿病 6月免掛號費篩檢

2019-05-31 09:29

花蓮市區公園爆「蟲蟲危機」 紅星椿象讓人頭皮發麻

2019-05-31 12:12

基隆濱海風景特定區首家民宿成立 屋頂可拍色彩屋

2019-05-31 14:51

影／嗆簡舒培錄音檔抹黑 柯文哲：我坦蕩蕩沒拿錢

2019-05-31 11:35

議員指控親信喬蛋 柯文哲聞言大怒

2019-05-30 19:19

重現百年前木造桃園火車站 建築模型大師將封刀

2019-05-31 08:07

縣市長民調／盧秀燕6 都墊底虛心檢討 林明溱5星獲綠議員鼓掌

2019-05-30 23:39

路基流失 翠峰派出所到合歡山雙向禁止通行

2019-05-31 10:41

嘉義市府人事新異動 副市長、都發處長最慢7月底上任

2019-05-31 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top