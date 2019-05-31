桃園首屆歌唱大賽 9旬阿嬤也愛唱挺進複賽

2019-05-31 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府近月舉辦「第1屆桃漾天籟歌唱大賽」，初賽接力在13行政區登場，堪稱是「桃園版星光大道」，吸引不少喜好歌唱的市民素人報名，還有2名高齡90多歲的阿嬤也登台獻唱，2人不約而同都順利挺進複賽，為賽事增添亮點，承辦的市府藝文設施管理中心指出，6月份仍有5場初賽，長青組及青少年組報名都尚未額滿，歡迎市民踴躍報名，一展歌喉。

2019第1屆桃漾天籟歌唱大賽4月份開跑，已陸續於中壢區、龜山區、新屋區、大園區、八德 區、大溪區、桃園區及龍潭區辦完初複賽，參賽者個個歌唱實力堅強展現動人歌聲，其中有2名高齡90多歲的阿嬤也來高歌一曲並順利晉級複賽，阿嬤笑說，「志在參加，不在得獎」，感謝市府辦理歌唱比賽給他們表演舞台，讓銀髮族有機會與年輕人同樂，一展歌喉。

市府指出，6月將持續在楊梅區、平鎮區、蘆竹區、復興區及觀音區辦理初複賽，比賽組別依據年齡分為長青、中壯、青壯及青少年4組，每組參賽人數限額50名，額滿為止，只要設籍於桃園或於桃園居住、就業及就學民眾皆可報名，目前各區長青組及青少年組尚未額滿，仍歡迎報名，詳細報名資訊請至活動官網查詢。