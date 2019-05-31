新竹單親爸猝死留14歲獨子 男幫募款辦後事遭質疑

2019-05-31 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣14歲張姓少年父母離異，平常靠父親打零工維生，27日張父在家跌倒休克送醫不治，新竹一名陳姓男子得知後在新竹各臉書社團轉載「他無力葬父」，並列出其屬協會帳戶，引起爭議。新竹縣政府社會處表示，張姓少年的學校已為他成立教育儲蓄專戶，社會處、鄰里長也協助喪葬及後事，並指出由於勸募有公益勸募條例，需經社會處核准，請民眾捐款前查證。

社會處長李國祿表示，張父離婚後獨力扶養兒子，靠打零工維生，領有中低收入補助。目前由張父親戚協助處理後事，當地里長、鄰長也熱心協助，喪葬費用已由縣府及公所介入協助，費用無虞，而張姓少年就讀的學校也已為他成立教育儲蓄專戶，專戶上限為20萬，可供他就學使用。

校方表示，教育儲蓄專戶為教育部統籌，即使學生因家庭因素轉學，或是未來升學，都可以使用，而專戶成立僅半天時間，就已湧入善款15萬，預計31日就會達到上限。

另外，由於電子媒體有報導學校另一帳戶，也收到許多捐款，校方說，31日這天匯入的善款，也將為學生成立信託，以供他未來求學、生活所用，下午將前往靈堂訪視，也會把大眾的善心告訴學生。

由於陳姓男子在新竹各臉書社團PO文指出張姓少年「無力葬父」，並列出其屬協會帳戶，表示要協助該少年處理後事，引發網友熱切關注及捐款，但遭桃園市議員詹江村質疑陳男去年協助的另一個案有帳目不清的狀況。對此，新竹縣社會處表示，張家未委託他人對外募款，且勸募有公益勸募條例，需經社會處核准，也請民眾捐款前查證。