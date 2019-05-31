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違規停車小心挨罰！桃園6月起擴大科技執法

2019-05-31 14:21聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市交通局對付違規停車，6月開始擴大科技執法，桃園火車站、中壢火車站及八德3處...
桃園市交通局對付違規停車，6月開始擴大科技執法，桃園火車站、中壢火車站及八德3處公車站停靠區共5處，正式啟動智慧違規偵測系統。記者張裕珍／攝影
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6月新制上路，小心荷包失血！桃園市交通局對付違規停車，6月開始擴大科技執法，桃園火車站、中壢火車站及八德3處公車站停靠區共5處，正式啟動智慧違規偵測系統，只要違停超過一定時間就拍照開罰，也減輕警力負擔，另，桃園區中正路上14處公車停車格也要當心，市府與客運業者合作，將利用公車行車記錄器檢舉違停車輛，呼籲民眾守規維持交通順暢。

桃園市政府交通局今年3月率先在內壢火車站實施科技執法，違規停車件數大幅下降，交通局今天宣布，6月開始擴大實施，桃園與中壢2大車站加上八德3處公車站「八德區小大湳站（往大溪方向）、 陸光四村站（往大溪方向）、瑞發家園站（往大溪方向）」也將開始執法，只要車輛在接送區或公車停靠區違停超過時間，就會自動拍照取締。

桃園市警察局已於5月29日公告新增5處「交通違規科技執法」場域，各站也都設置明顯科技執法警示牌面及違停警告LED字幕機，6月起執法取締，另10處公車站也將陸續公告執法。

另，桃園區中正路為違規停車熱區，影響公車停靠與乘客上下車，市府交通局也自大同路至慈文路路段，共計14處公車停車格設置「公車專用格及前後紅線路段禁止臨時停車違者採公車影像及拍照舉發」告示標誌牌，6月1日起將以公車車上行車記錄器拍照檢舉違停車輛。

桃園警方指出，科技執法可取代傳統員警站崗，減少警力消耗，但警察局仍會機動運用警力，加強交通尖峰期間的執勤巡查作業，以維護交通安全。

交通局長劉慶豐強調，執法的目的不在於開罰，而在於減少交通事故、提升交通安全及順暢，希望科技執法能改變駕駛人開車不良行為，切勿心存僥倖違規停車，並看緊自身的荷包，「把路人當家人，讓路人家人都心安」共同創造友善的交通安全環境。

違停交通違規
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