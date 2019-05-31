林智堅向荷蘭恩荷芬市新創企業招商 盼外資進駐竹科X

2019-05-31 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅（左）與荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪（右）在台重逢，並展開高科技產業深度交流。圖／市府提供 分享 facebook 新竹市長林智堅趁荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪率團來台參加台北電腦展與新創展區，邀竹科管理局與台積電、力晶科技與尤瑞瑪所率領的新創產業團隊會面，展開高科技產業深度交流，林智堅也為竹科X產業園區招商引資，並邀請恩荷芬市參與新竹市主辦的2020台灣設計展及2021台灣燈會等活動，盼持續維繫台荷雙城間的友好交流。

林智堅3月參訪荷蘭時曾率市府團隊拜訪尤瑞瑪，針對城市產業發展相互交流，趁尤瑞瑪率團來台，透過荷蘭貿易及投資辦事處紀維德代表協助安排雙方見面，林智堅也邀請竹科管理局長王永壯、台積電資深副總經理王建光、力晶科技總經理王其國一起與恩荷芬市進行高科技與新創產業的交流。

林智堅說，竹市有5所大學組成的優質人才庫，還有工研院與國家級的研究機構，為吸引更多企業投資，市府與科技部、竹科管理局積極推動竹科X計畫，占地36公頃，將打造融合藝文特區、優質商辦的新興生活區，已有NVIDIA、英特爾來設置辦公室，荷蘭企業、全球半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML也在此設置台灣總部，歡迎更多外資進駐竹科X。

林智堅力邀與會的荷蘭新創企業Incooling、Aircision及創新加速器High-Tech XL來竹市投資，市府指出，Incooling與Aircision表達濃厚興趣，更積極與王建光洽談合做事宜，林智堅也把握機會向荷蘭企業招商，盼他們以竹市為據點拓展亞洲業務。

尤瑞瑪指出，這次率領新創企業到台灣參加新創展區系列活動，是政府對新創產業的支持，他感謝林智堅帶領台灣具代表性的竹科廠商一同會面，期待與新竹市在新創產業、各項招商投資都能有進一步合作與交流。