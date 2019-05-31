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動物彩繪列車回來了！6月3日停靠通霄 送白沙屯媽小神衣

2019-05-31 08:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

去年啟航的第一代動物彩繪列車，吸引鐵道攝影迷拍攝。圖／張文煥提供
去年啟航的第一代動物彩繪列車，吸引鐵道攝影迷拍攝。圖／張文煥提供
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里山動物彩繪列車要回來了！林務局和台鐵去年合作推出里山動物彩繪列車，受到地方民眾及鐵道迷歡迎，今年第二代里山彩繪列車將於6月3日首航，從南港站開到通霄站，預計下午1點43分停靠通霄火車站，通霄鎮公所將在站前廣場舉辦歡迎儀式，歡迎各方鐵道迷和民眾同樂。

通霄鎮公所表示，去年第一代里山動物列車讓8種野生動物陪伴大家旅行，開啟許多孩子對野生動物的認識，農曆年後宣布停駛時讓許多人依依不捨，這次林務局與台鐵再次合作，打造「里山動物列車2.0」，6月3日將啟程抵達通霄，同時宣導通霄在護林與造林成效，通霄鎮長陳漢志、代表會主席吳昭興竭誠歡迎鄉親參與。

鎮公所指出，里山動物列車6月3日啟航，從台鐵南港站發車南下開往通霄，當天上午11點29分從台北站起開放民眾購票搭乘，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南等站，下午1點43分抵通霄站停靠，鎮公所舉辦歡迎會，屆時現場將發放由拱天宮提供的白沙屯媽祖小神衣結緣品給搭車的旅客、遊客，發完為止。

攝影工作者及鐵道迷張文煥說，彩繪列車深受民眾及鐵道迷喜愛，如同先前的白沙屯媽祖彩繪列車，幾乎天天有人拍，這次第二代里山動物列車首航到通霄停靠，隨後北返，大家都很期待，想一瞧二代列車彩繪那些動物，這次列車首航通霄，也是行銷通霄在地特色的好機會。

通霄鎮公所除了迎接二代動物彩繪列車首航，著名的通霄海水浴場也將由鎮公所「自營」，採取鎮內消費送入園券的方式，從6月1日起對外開放，期盼帶動並提振地方消費、觀光發展。

去年啟航的第一代動物彩繪列車，吸引鐵道攝影迷拍攝。圖／張文煥提供
去年啟航的第一代動物彩繪列車，吸引鐵道攝影迷拍攝。圖／張文煥提供
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去年啟航的第一代動物彩繪列車，吸引鐵道攝影迷拍攝。圖／張文煥提供
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彩繪列車鐵道迷白沙屯媽祖
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