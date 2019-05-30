問農博 卻回花彩節 桃議員批：市政信箱乾脆廢掉

2019-05-30 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



市議員黃婉如今在議會質詢，指有民眾詢問楊梅故事館進度、農博與地景藝術節辦理地點等事宜？市政信箱卻回覆去年楊梅花彩節績效，黃直言根本答非所問，乾脆廢掉算了。 圖／桃園市議會提供 分享 facebook 市政信箱是民眾陳情、檢舉管道之一，市議員黃婉如昨在議會質詢，指有民眾詢問楊梅故事館進度、農博與地景藝術節辦理地點等事宜。市政信箱卻回覆去年楊梅花彩節績效，黃直言根本答非所問，「市政信箱乾脆廢掉算了」，並說現在陳情管道多元，市政信箱回覆品質不佳，既然官方回應牛頭不對馬嘴，不要也罷。

研考會主委吳君婷說，據了解該案是因業務單位回覆時，認為楊梅花彩節也屬農博系列活動，所以才只答覆了花彩節內容，並非故意答非所問，但為避免民眾誤解，會再度提醒業務單位改進回應品質，也坦言部分內容過於官方應答，應增加互動，研考會將不定期抽查。

黃婉如昨質詢秀出2張市政信箱QA截圖，有民眾3月31日留言發問，依序列出4題，分別想向市府了解，桃園管樂嘉年華內容、楊梅故事館啟用期程，並詢問將於下半年登場的2019桃園地景藝術節與農業博覽會是否在楊梅辦相關活動？

「市政信箱回應根本答不對題！」黃說，未料市政信箱竟回覆民眾，楊梅去年辦花彩節的績效，寫說用仙草花當亮點，9天吸引48萬人次欣賞，今年會續辦云云，「這到底跟農博有什麼關係？」直言市政信箱乾脆廢除算了，反正現在陳情管道多元，這種市政信箱不要也罷。

吳君婷說，市政信箱每月約受理1萬5千件，部分來自1999市民熱線經分類，轉入市政信箱交由業務單位回覆案件，緊急如路燈不亮、路不平等案件4小時內派員處理、1天內初步回覆，至於其他陳情與檢舉案件則分別規定6天、14天內就要回覆。

她認為，市政信箱仍有其必要性，現為工商社會，許多上班族白天忙碌，下班後習慣透過網路反映或詢問地方事務，由於市政信箱為24小時開放，民眾不用透過里長、民代，在家就能上網陳情，不會輕易廢除，民眾也可在結案時填寫滿意度問卷，供市府參考。