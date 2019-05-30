苗栗宜居？議員：苗縣4年1萬5千多人遷出 變成「台中漂」

2019-05-30 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會總質詢，律師議員陳品安從苗栗縣人口流失、人口外移、少子化與高齡化趨勢探討，她觀察，2014年到2018年，4年來苗栗縣人口數少了1萬8269人，人口持續外移，共有1萬5895人遷出苗栗，「我們不是北漂，變成『台中漂』」希望縣府提升相關政策，「留住年輕人」。

陳品安說，縣長徐耀昌競選喊出「建構永續、安全、宜居的幸福城市」，她整理苗栗縣2014年到2018年統計數據，4年來苗栗縣人口少1萬8269人，且人口持續外移，共有1萬5895人遷出苗栗，且大部分都往台中市遷移。

陳品安說，以苑裡鎮為例，2017年遷出的1974人當中，就有1165人遷往台中。通霄、苑裡的民眾「不是北漂，是『台中漂』」。陳品安觀察，苗栗縣少子化下滑的趨勢比全國平均還嚴重，苗栗縣的新生兒數量從2014年的6019人，到了2018年少掉44 %，只剩3346人，印證「年輕人出走」，不願在苗栗成家立業。

陳品安說，台中的托育一條龍政策，把人口都吸走，也希望縣府能提出更具體的相關政策，留住年輕人。

民政處長彭基山說，苗栗縣人口減少，主因遷出的比遷入的還多，整體來說，人口外移到台中市最多、桃園居次，主要都是外移到六都。

陳品安說，苗栗縣提供的生育津貼補助，是全台倒數第二，僅補助第一胎6600元的生育津貼。民政處長彭基山也坦言，苗縣受到全國財政控管，在非法定福利支出方面，如果生育津貼能夠提升，也能加年輕人留下來的意願，會再與縣長研議。

民政處表示，早期生育津貼曾發到3萬4000元，後來改到2萬元，之後因縣府財務問題，生育津貼補助現為6600元，未來將研擬是否能提高到1萬元。