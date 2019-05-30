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影／自動化停車場無法刷悠遊卡進出 竹市議長要求改善

2019-05-30 20:41聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市政府2月起陸續建置10處戶外無人自動化管理停車場，其中後站機車停車場原可利用悠遊卡進出，卻改成必須到繳款機繳費，引來民眾抱怨不便，市議會議長許修睿接到不少民眾陳情，他說，新竹是進步的科技城市，進出停車場卻無法使用電子票證，浪費時間也造成不便，議會將提案要求市府限期改善。

市府交通處指出，後站機車停車場原可使用悠遊卡進出場，因常有民眾到入口柵欄時才翻皮包找悠遊卡，影響進場流暢，假日停車場使用率高，車陣常從入口回堵到公竹路，因鄰近轉運站大客車出入頻繁，險象環生，基於安全考量及提高進出場的流暢度，才改到繳費機現金或悠遊卡繳費後離場，議會的提案會慎重評估。

市府2月起陸續在果菜市場、東園市場、北大路及火車站後站等建置10處戶外無人自動化管理停車場，除東區區公所停車場外，其餘都已陸續啟用，進場都需按鈕取代幣，到繳費機繳費後才能離場。

許修睿說，以前後站機車停車場可以按鈕取代幣或使用悠遊卡進場，建置新設備後，無法使用悠卡進出場，且只能使用代幣現金繳費，造成民眾不便，議會曾提案要求市府改善，現在雖可在繳費機使用悠遊卡，但出入口還是無法使用悠遊卡等電子票證，議會也接到不少民眾陳情，希望恢復使用悠遊卡進出場。

記者實地觀察，有人騎車到入口拿出悠遊卡卻刷不過，一臉納悶「現在不能用悠遊卡進場？」， 也有人抱怨過去使用悠遊卡進出場很方便，現在要到繳費機操作，愈改愈不便。

許修睿說，後站民營停車場維持取代幣及悠遊卡進出場，台北市也推無票無卡進出服務，更環保也節省時間，新竹是智慧城市，公營停車場卻只能取代幣進場，議會將提案要求市府立即研擬改善方案，增加電子票證、行動支付等付費選擇，方便民眾使用。

市府交通處指出，停車場無人自動化管理，如果出場時悠遊卡餘額不足無法現場儲值，「卡」在出口反而造成困擾，且出口也無設置悠遊卡感應機器空間，會針對議會提案審慎研議。

新竹市後站機車停車場原可利用悠遊卡進出，改成必須取代幣到繳款機繳費，有人拿出悠遊...
新竹市後站機車停車場原可利用悠遊卡進出，改成必須取代幣到繳款機繳費，有人拿出悠遊卡，才驚覺不能使用。記者黃瑞典／攝影
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新竹市後站機車停車場原可利用悠遊卡進出，改成必須取代幣到繳款機繳費，有民眾認為愈...
新竹市後站機車停車場原可利用悠遊卡進出，改成必須取代幣到繳款機繳費，有民眾認為愈改愈不便。記者黃瑞典／攝影
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悠遊卡停車場新竹
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