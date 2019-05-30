頭份交流道尖峰壅塞 公所爭建頭份北橫交流道露曙光

2019-05-30 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



中山高頭份交流道每天上、下班時間車輛匯集，導致車流延滯、壅塞，頭份市長羅雪珠爭取增闢頭份北橫交流道，盼連結縣內重要公路系統及國道3號，全案最近獲交通部同意納入竹苗地區瓶頸路網改善可行性研究，曙光初露。

頭份市公所指出，國道1號中山高頭份交流道承擔頭份、竹南、三灣、南庄及造橋等地區的短、中、長程車流，加上往返新竹、竹南科學園區上萬從業員工通勤，上下班交通需求龐大，頭份交流道周邊因多股車流匯集，平面道路動線複雜加上停等需求，經常造成壅塞。

市公所工務課指出，市長羅雪珠強烈建議增設頭份北橫交流道，希望國道1號能透過苗栗北橫公路銜接縣內重要公路系統，包括台3線、台1線、台13線、台61線，並連接台1己線到國道3號竹南交流道，建構完善的公路運輸網絡。

羅雪珠競選市長時提出政見，上任後透過縣府將全案轉交通部爭取，高公局現正辦理竹苗地區瓶頸路網改善可行性研究(包括國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份）評估案，最近函覆市公所同意將增設頭份北橫交流道納入評估範圍。

工務課長蘇鏡宏表示，頭份市爭取增闢頭份北橫交流道，地點鄰近竹南、頭份交界區及北橫入口路段，設置地點符合交流道間距至少大於2公里、聯絡道路設施方必須有足夠容量、車道配置至少雙向4車道等規範。