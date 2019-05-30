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平鎮居民連年路祭 桃市擬設林靖娟老師紀念公園

2019-05-30 19:00聯合報 記者張裕珍╱即時報導

27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，老師林靖娟捨身救人的故事也令人難以忘懷，由於事發地點位於桃73線、桃園平鎮中興路上，居民連年舉辦中元路祭，悼念亡靈，市議員楊家俍今天催生林靖娟老師紀念公園，希望市府就地新闢，不僅緬懷其捨身大愛，也提醒大眾注重兒童安全，此想法獲市長鄭文燦支持，應允若土地取得無礙，會盡力推動。

楊家俍說，健康幼兒園遊覽車大火地點就在桃73線、平鎮中興路上，當年嚴重傷亡震驚全國，林靖娟老師當時原本已經離開起火的遊覽車，但為了救人，一再衝回火場營救學童，沒想到遊覽車突然爆炸，林靖娟與其他孩子沒再能逃得出，共計23人被燒死，另9人受傷。

「這是令人遺憾且難忘的事件」，楊說，法醫勘驗現場時，被燒得全身焦黑的林靖娟，懷中還抱著4名孩童，其中一名孩子也就是新北市長侯友宜的獨生子，足見林在死前仍試圖用自己的身體阻擋火勢、保護孩子，大愛義舉令人動容。

為悼念葬身大火亡靈，也有感該處死亡車禍頻傳，當地居民每年中元普度都會在火災地點對面空地舉辦路祭，楊說，據了解該空地範圍共600坪，其中公有地400坪可無償撥用，私有地200坪，公告現值約700萬，向市府提議是否能就地新闢林靖娟老師紀念公園，獲市長應允。

楊家俍也透露，他5月15日當天到市府相關單位，洽談新闢林靖娟老師紀念公園可能性時，查詢遊覽車事故發生時間，嚇了一跳，火災當天正是27年前的5月15日，冥冥之中有定數，更讓他堅定想推動此事，他感謝鄭文燦正面允諾，由於該地居民正醞釀在現地舉辦「林靖娟紀念音樂會」，計畫將邀請鄭文燦與侯友宜與會，希望一起宣布設置紀念公園的消息。

27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上...
27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上，居民連年在一旁空地辦中元路祭悼念亡靈，由於空地並無特殊利用，市議員楊家俍向市府提議新闢林靖娟老師紀念公園，獲市長鄭文燦應允。圖／市議員楊家俍提供
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27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上...
27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上，居民連年在一旁空地辦中元路祭悼念亡靈，由於空地並無特殊利用，市議員楊家俍向市府提議新闢林靖娟老師紀念公園，獲市長鄭文燦應允。圖／市議員楊家俍提供
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27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上...
27年前健康幼稚園遊覽車大火，釀23死9傷悲劇，由於事發地點位於桃73線中興路上，居民連年在一旁空地辦中元路祭悼念亡靈，由於空地並無特殊利用，市議員楊家俍今質詢向市府提議新闢林靖娟老師紀念公園，獲市長鄭文燦應允。圖／桃園市議會提供
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鄭文燦大火
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