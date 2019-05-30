苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣南庄國中今年4月因收大陸酒商60萬元捐款引發爭議。苗栗縣國民黨議員鄭聚然5月中旬在議會質詢說「誰給錢就是爸媽，誰給錢就是老大」，館長陳之漢昨晚嗆稱要給鄭10萬換他叫3天的爸爸。鄭聚然今接受自由時報訪問竟回「只要館長用自己錢捐60萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸。」館長下午在臉書PO文「60萬我捐，不過你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可。」

苗栗縣國民黨議員鄭聚然是去年剛選上新科議員，近期在網路發言備受爭議，前晚有網友將鄭聚然在議會質詢公開說「不管什麼統戰，誰給錢就是老大、誰給錢就是爸媽」影片放在臉書上，引發議論。

許多網友昨紛紛到鄭聚然的粉絲團留言嗆他「請你離開台灣，去你爸媽家參政選議員」。鄭聚然粉絲團的管理員竟回嗆網友，甚至說「你把屁股洗乾淨，趕快去給人Ｘ」，鄭的粉專昨下午發道歉聲明，稱是小編所為，已開除小編，隨即關閉粉絲專頁。

未料，今下午，鄭聚然在自己的臉書帳號，先分享一則「同性關係不用婚姻之名才是真多元」的貼文，之後網友在底下留言「歧視你最會」，鄭聚然的帳號竟回「你真會亂掰」，開始一連串鄭聚然與網友的互嗆，累計至下午6點，有400多則留言，鄭聚然留言嗆網友「綠蛆」、「綠蛆就是綠蛆，不要再裝」等語，還有網友留言「一個人要跟那麼多網友吵架好累」。

就在鄭聚然與網友互嗆同時，館長陳之漢今下午在臉書說「60萬我捐，不過你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可」，有網友截圖館長留言內容，貼在鄭聚然臉書留言串「館長捐了，議員是否要跟著一起捐」、「館長真的要捐了」等語，鄭聚然分別回「請館長用自己的錢，若是1450的經費，那是不是也是統戰，不過我會建議南庄國中一定要收」、「館長捐了嗎？若他用自己的錢捐款，我若跟上，請問您是否也跟上。」

鄭聚然人在大陸，記者今下午打給他，電話有通未接，鄭聚然的祕書說，無法聯繫議員本人，不確定臉書帳號是不是議員本人所為。苗縣議會正值縣議會總質詢期間，鄭聚然從5月27日到6月3日跟議會請假。