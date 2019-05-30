親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

青年農stay打工換宿 大湖薑麻園向大專生招手

2019-05-30 18:18中央社 苗栗縣30日電

曾獲選全國十大經典農村的苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區，推廣食農教育，7月將辦理「青年農stay」農事體驗打工換宿活動，即日起開放大專生報名，體驗不一樣的暑期生活。

苗栗縣政府農業處長陳錦俊今天表示，縣內10大休閒農業區各具特色，其中「大湖薑麻園」從種植薑的傳統農村，發展成多樣化的六級產業休閒農業區，曾獲「全國十大經典農村」殊榮。

今年暑假，薑麻園休閒農業區將舉辦「青年農stay」農事體驗打工換宿活動，邀請全國大專院校學生深入農村，在為期7天6夜中，跟著薑農、果農、菜農實際體驗傳統農事生活，用心體會食農教育益處。

薑麻園休閒農業區指出，「農stay」的農取「LONG」之諧音，參與者在從事農事、換宿旅行中，體驗下田耕作、夜宿農家、與農民互相交流，可以深入瞭解在地風俗民情，讓農村不再只是「坐在車上看到的那些農田」，相信對多數現代學生而言，會是特別的旅遊經驗。

苗栗縣長徐耀昌表示，「青年農stay」活動，希望帶領學生們走出教室，以大自然為師，在紮實的農事體驗後，更親近友善土地，也期盼吸引更多青年學子願意回流農村，為苗栗的農村注入活力。

這項活動時間於7月7日至13日辦理，即日起開放全國各公私立大專院校學生報名參加，報名至6月28日額滿為止，報名資訊可上臉書搜尋「苗栗縣大湖鄉薑麻園休閒農業區（薑麻園社區）」。

苗栗縣換宿食農教育
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

鄭文燦演講暗酸韓國瑜 北大學生爆掌聲

2019-05-30 19:14

平鎮居民連年路祭 桃市擬設林靖娟老師紀念公園

2019-05-30 19:00

桃園市推「電子化開單」 警察手寫紅單將逐步淘汰

2019-05-30 17:33

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11

訪北桃有機蔬菜截切供貨 柯P：生產有機無毒履歷有補助

2019-05-30 12:04

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

延緩老人失智 照護中心排課程、帶遊戲

2019-05-29 23:27

桃園「醫療小管家」升級 走進社區

2019-05-29 23:25

竹中圖書館整修 重現45年前人龍傳書

2019-05-29 23:04

新竹青青草原整修人行道 滑梯合法性遭質疑

2019-05-29 23:01

桃園線路地下化完工 仁和路今恢復通行、山鶯路6月通車

2019-05-29 22:36

民眾渴望綠地！建設重要 綠化配套不可少

2019-05-29 22:31

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

開放即秒殺！六福村小小獸醫營再加碼一場 6月3日搶報名

2019-05-29 18:23

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

高雄210億投資案全喊卡 林義守：真的太痛苦了！

2019-05-30 18:25

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

北市議員公布遠雄「喬蛋」錄音帶 柯文哲爆怒：誰給你的？

2019-05-30 18:43

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

南投縣養生館密布 民眾批評：如同養雞館

2019-05-30 15:50

苗栗議員願喚館長一聲爸：只要捐60萬給南庄國中

2019-05-30 16:15

害高中生摔車重傷的「凶狗」抓到了 動保團體要認養

2019-05-30 11:44

狂站18小時！ 她用這招讓侯友宜終於坐著備詢

2019-05-30 15:42

不堪外界批評 北市府「借高還低」還清捷運救命錢

2019-05-30 14:08

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

不姑息弊案 韓國瑜：市民盼有包青天出現 但要有證據

2019-05-30 15:21

大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01

街上狗比人多！流浪犬布袋街頭流竄照片嚇人

2019-05-30 14:25

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

苗縣議員嗆館長捐錢就叫爸 館長捐60萬反嗆「賣國賊」

2019-05-30 18:23

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

基隆潮境海灣節6月登場 林右昌將搭帆船從石垣到基隆

2019-05-30 14:16

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

台南龍舟賽6月3日安平運河登場 四周道路將交管

2019-05-30 09:17

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11

公投反空汙過關…不執行 盧秀燕要中央給交代

2019-05-29 23:58

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

歐付寶效果不彰 侯友宜：該調整就調整

2019-05-30 14:20

許效舜選市長？議員：基隆市民藍綠之外另一種選擇

2019-05-30 17:23

台南阿勃勒大爆發 虎頭埤首辦路跑送獨木舟體驗

2019-05-30 14:01

屏縣議員違法養雞場惡臭 陳吉仲：今天就打電話處理

2019-05-30 12:01

第一期捷運三線墊付款 台南市議會通過

2019-05-30 04:26

台南捷運3路線墊付款 通過

2019-05-29 23:33

終於拓寬了！基隆義六路雙向通車

2019-05-29 23:49

影／林義守痛批政府 要求恢復大湖工商綜合區地目

2019-05-30 18:01

永康警邀「與神同行者」簽署六公約 共創廟會優質文化

2019-05-29 20:51

桃園線路地下化完工 仁和路今恢復通行、山鶯路6月通車

2019-05-29 22:36

新竹青青草原整修人行道 滑梯合法性遭質疑

2019-05-29 23:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top