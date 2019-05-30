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逛街不用大包小包 新竹縣推AI新零售智慧商圈

2019-05-30 17:04聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣逛街再也不用大包小包！新竹縣政府推動「AI新零售智慧商圈推動計畫」，7月將在年旅遊人次達280萬的橫山鄉內灣商圈打頭陣，設立智慧資訊站，除了能「滑」出內灣旅遊資訊，還可讓遊客直接點選購物、線上直接支付，並將採買的名產一併打包宅配，讓遊客不用考慮負重，輕鬆逛街，想買就買。

縣長楊文科表示，「AI新零售智慧商圈推動計畫」對新竹縣各個商圈將起革命性的變化，首先由內灣打頭陣，第二站是北埔商圈，緊接著再到竹北等鄉鎮。

此計畫共有3個亮點，首先是將在各大商圈設置10處立智慧資訊站，及實體機器人，機器人可和遊客互動，為遊客導覽、景點交通等資訊，或是使用智慧資訊站，直接在螢幕上點選各項功能，如購物、線上直接支付、地圖路線導覽、最新優惠券及活動訊息，以及空氣品質偵測、互動拍照、趣味遊戲等。

第2個亮點是線上聊天機器人，就像新竹縣旅遊專屬的小管家，遊客可上新竹縣旅遊網站或加入Line好友與聊天機器人直接對話，不管是Google路徑規畫、景點介紹、店家資訊、即時氣象、住宿、美食購物、最新活動等相關資訊，聊天機器人都能解答。

第3個則是引進時下最夯旅遊互動遊戲，透過Beacon以及GPS技術，讓遊客未來不僅能逛老街，還可以「玩」老街。遊客只要到指定地點觸發謎題與線索，智慧型手機就會自動挑出與該商圈有關的謎題、圖文、聲音甚至影片的線索，遊客則必須運用手邊線索找出答案。

綜合發展處表示，目前內灣及北埔已確定各設立2處資訊站，而上述提到的服務，配合暑假出遊人潮多，預計將在7月推出，不過民眾6月15日就可搶先體驗在內灣商圈的實境解謎遊戲，活動開放10組共40人免費報名，有機會獲得內灣伴手禮及實用露營用品，有興趣的民眾可上網搜尋旅新竹網站。

另外，為了整合商圈讓服務更全面，目前已有100多家業者參與計畫，縣府持續招商，預計媒合至少400家以上業者，並針對參與計畫業者召開行銷、商品照片等基礎技能教育訓練，讓老商圈注入新活力。

新竹縣政府推動「AI 新零售智慧商圈推動計畫」，7月將在年旅遊人次達280萬的橫...
新竹縣政府推動「AI 新零售智慧商圈推動計畫」，7月將在年旅遊人次達280萬的橫山鄉內灣商圈打頭陣，今天在內灣戲院舉行宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
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智慧資訊站除了能「滑」出旅遊資訊，還可讓遊客直接點選購物、線上直接支付，並將採買...
智慧資訊站除了能「滑」出旅遊資訊，還可讓遊客直接點選購物、線上直接支付，並將採買的名產一併打包宅配。記者陳斯穎／攝影
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新竹內灣北埔
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