親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

多瑙河南韓團船難！大水低溫、古董船的搜救困難

MLB／界外球直擊4歲球迷 小熊外野手當場爆淚

搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11聯合報 記者許政榆╱即時報導

「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地前往參訪桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場，進一步了解有機生產的栽種、理集貨包裝、截切加工、物流配送等產銷供應鏈。

今日正逢高溫天氣，柯文哲抵達菜根香有機農場，不受大太陽影響，和農民一同前進溫室觀看有機蔬菜生長環境，不少民眾首度見到柯文哲本人，興奮搶著要合照，甚至還拿奇異筆要柯文哲在帽子、衣服上簽名，更興奮高喊「選總統選總統」，見熱情鄉民柯文哲也笑得合不攏嘴，對於合照紛紛來者不拒，展現親民形象。

桃園市農會推廣部主任林羅生說，桃園市的有機蔬菜供應北台灣約二分之一產量，包括新北、台北都是我們服務區域，有機農業促進法上路後，對於生產端或消費端皆有很大保障。就生產端而言農民有更明確方向，國家就是朝有機產業發展，未來朝大面積邁進；消費者購買產品也有很大保障，不僅國內產品有規範，國外產品進口來台也要符合國內標準。

林羅生指出，政府透過政策鼓勵農民從事有機農業，很多縣市政府也推營養午餐採用有機蔬菜，對生產端皆是很大的鼓舞作用，生產出來的蔬菜有通路、有銷路，消費端可以拿到高品質、經過相關平台把關的有機蔬菜，消費者食的更安心。

另外，林羅生點出鄰田汙染問題，過去只要發現鄰田汙染，生產者可能就會被開罰，但有機農業促進法實施後，不會再直接裁罰生產者，對有心想從事有機生產的農民較有保障，期盼未來台灣成為有機島，不管國內國外消費者，皆可食用到安全健康有機食材，對國人健康有很大幫助。

菜根香有機農場老闆呂榮基表示，雖然專法正式上路，但現行面來說，營養午餐配合月份僅學期間，到了七、八月通路中斷，但農場不可能停止，仍要營運養員工，現行做法只能走拍賣市場，但價格相對差很大，例如營養午餐蔬菜賣55元，拍賣市場蔬菜只剩23元，農民成本價僅25元左右的話，根本賺不到錢，加上夏天天氣熱，越來越難找員工，期望政府在人力及通路上能再給予輔導協助。

台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照要簽名，柯文哲也展現親民形象...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照要簽名，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地...
「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地前往參訪桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地...
「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地前往參訪桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照要簽名，柯文哲也展現親民形象...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照要簽名，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者...
台北市長柯文哲參訪桃園菜根香有機農場，民眾紛紛搶合照，柯文哲也展現親民形象，來者不拒。記者許政榆／攝影
分享

農民柯文哲營養午餐
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

訪北桃有機蔬菜截切供貨 柯P：生產有機無毒履歷有補助

2019-05-30 12:04

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

延緩老人失智 照護中心排課程、帶遊戲

2019-05-29 23:27

桃園「醫療小管家」升級 走進社區

2019-05-29 23:25

竹中圖書館整修 重現45年前人龍傳書

2019-05-29 23:04

新竹青青草原整修人行道 滑梯合法性遭質疑

2019-05-29 23:01

桃園線路地下化完工 仁和路今恢復通行、山鶯路6月通車

2019-05-29 22:36

民眾渴望綠地！建設重要 綠化配套不可少

2019-05-29 22:31

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

開放即秒殺！六福村小小獸醫營再加碼一場 6月3日搶報名

2019-05-29 18:23

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

新竹市幸福快樂促進會 贈弱勢1100顆「傻瓜肉粽」

2019-05-29 10:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

中部地區今萬安演習 嘉市警6國語言強力宣導

2019-05-30 10:05

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

首獎3萬元！拍礁溪拿獎金

2019-05-29 16:57

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

影／迎西瓜產季遊山海 後龍西遊季六一登場

2019-05-29 17:54

起飛了！宜蘭伯朗大道熱氣球升空 60公尺高空360度賞景

2019-05-30 09:29

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

被陳思宇猛攻帶職參選 柯文哲讚藍議員：代表你很棒

2019-05-29 14:08

寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58

一卡通搶電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵

2019-05-29 16:20

大巨蛋審查！職棒代表到場請命 議員轟遠雄態度差

2019-05-30 11:01

議員要求恢復學童每周一瓶免費牛奶 柯文哲面有難色

2019-05-29 15:32

一卡通變電子支付龍頭 柯：6個月殲滅

2019-05-29 22:58

舉債蓋社宅盧秀燕收爛攤？議員：錯誤政策逢龍就是要反

2019-05-29 16:42

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

慶五穀爺誕辰 龍元宮商圈扭金蛋促消費

2019-05-29 16:36

公投反空汙過關…不執行 盧秀燕要中央給交代

2019-05-29 23:58

台南7議員反對少年隊遷永康 市警局：地方治安最大考量

2019-05-30 11:50

挺韓國瑜6月1日台北造勢？ 柯文哲：應該不會去

2019-05-29 14:59

巨無霸！211台斤超大龍膽石斑 變百人佳餚

2019-05-29 23:48

台南市民對交通不滿意度45％ 交通局回應了

2019-05-30 11:24

擴大使用範圍！新北敬老卡 6月1日起可搭捷運

2019-05-29 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top