搶簽名要合照 柯文哲訪桃園蘆竹人氣強強滾

2019-05-30 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



「有機農業促進法」今日正式實施，台北市長柯文哲為提供台北市學童更安全的食材，特地前往參訪桃園市農會有機截切場及菜根香有機農場，進一步了解有機生產的栽種、理集貨包裝、截切加工、物流配送等產銷供應鏈。

今日正逢高溫天氣，柯文哲抵達菜根香有機農場，不受大太陽影響，和農民一同前進溫室觀看有機蔬菜生長環境，不少民眾首度見到柯文哲本人，興奮搶著要合照，甚至還拿奇異筆要柯文哲在帽子、衣服上簽名，更興奮高喊「選總統選總統」，見熱情鄉民柯文哲也笑得合不攏嘴，對於合照紛紛來者不拒，展現親民形象。

桃園市農會推廣部主任林羅生說，桃園市的有機蔬菜供應北台灣約二分之一產量，包括新北、台北都是我們服務區域，有機農業促進法上路後，對於生產端或消費端皆有很大保障。就生產端而言農民有更明確方向，國家就是朝有機產業發展，未來朝大面積邁進；消費者購買產品也有很大保障，不僅國內產品有規範，國外產品進口來台也要符合國內標準。

林羅生指出，政府透過政策鼓勵農民從事有機農業，很多縣市政府也推營養午餐採用有機蔬菜，對生產端皆是很大的鼓舞作用，生產出來的蔬菜有通路、有銷路，消費端可以拿到高品質、經過相關平台把關的有機蔬菜，消費者食的更安心。

另外，林羅生點出鄰田汙染問題，過去只要發現鄰田汙染，生產者可能就會被開罰，但有機農業促進法實施後，不會再直接裁罰生產者，對有心想從事有機生產的農民較有保障，期盼未來台灣成為有機島，不管國內國外消費者，皆可食用到安全健康有機食材，對國人健康有很大幫助。