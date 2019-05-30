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訪北桃有機蔬菜截切供貨 柯P：生產有機無毒履歷有補助

2019-05-30 12:04聯合報 記者曾增勳╱即時報導

北市柯文哲今天上午訪視桃園市農會有機團膳截切場，由於有機農業促進法正好今天上路，柯文哲仔細詢問了解供應雙北、桃園學童營養午餐的有機蔬菜安全清洗供貨過程，他後受訪表示，台灣的農業要精緻發展，金流、物流到農業技術、農業機器生產設計需要很多知識，對台北市而言，需要透過消費方式來改變、帶動農業生產改變，一定要跟上游說要生產有機、無毒、生產履歷，要求一定要達到這些標準才有補助，這樣生產端必須跟著改變，他覺得現在這種網室、溫室很好，有機農業促進法上線，看如何讓消費及產地連結在一起。

柯文哲由桃園市農會理監事陪同訪視市農會供應雙北、桃園有機團膳截切場，正在進行有機蔬菜截切及清洗、包裝到供貨安全作業，柯P十分有興趣，他表示，這次是直接由台北農產公司與桃園市農會直接聯絡，因為台北市有機農產品的消費、製作過程，有些委託桃園市處理，所以過來看看。

媒體問及訪視感想，柯P表示，有機農業促進法去年5月30日通過，經過一年準備今天是正式上線，台北是台灣最重要的消費城市，從消費方式改變帶動整個農業生產的改變，台北市每年補助營養午餐大概要付6000多萬元，希望促進有機農業發展上路。

台北市長柯文哲（中）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養...
台北市長柯文哲（中）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養午餐的有機蔬菜安全供貨過程。記者曾增勳／攝影
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台北市長柯文哲（左）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養...
台北市長柯文哲（左）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養午餐的有機蔬菜安全供貨過程。記者曾增勳／攝影
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台北市長柯文哲（中）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養...
台北市長柯文哲（中）訪視桃園市農會有機團膳截切場，仔細了解供應雙北、桃園學童營養午餐的有機蔬菜安全供貨過程。記者曾增勳／攝影
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北市柯文哲營養午餐
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