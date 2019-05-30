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寶山社區水泥牆大變身 調皮小男孩被鵝追躍然「牆」上

2019-05-30 07:58聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣寶山鄉燭園旁原本毫不起眼的水泥牆，經由設計師呂銀美及社區居民透過社區規畫師巧手規畫改造，變成一大片具有農村故事的立體藝術牆。此次創作共有9人參與，使用「翻模」特殊的立體創作方式，呂銀美說，希望居民學會這種立體創作方式，培養社區藝術家，以後越來越多社區都能有立體藝術牆。

此計畫改造全長約40公尺的水泥牆，由呂銀美及社區居民，包含退休教師、學生等，用翻模方式，讓原本的水泥牆上多了孩子、鵝、屋舍、橘子樹等立體圖案，整面水泥牆在美化後變得生動有故事性。

呂銀美設計圖案時，採用常見的農村日常生活，描繪一名小男孩因調皮逗弄小鵝，鵝媽媽「護子心切」追趕小男孩，為求逼真，連小孩身上衣服破洞，小男孩哇哇大叫逃跑的表情都仔細的呈現出來。

呂銀美說，翻模的手續繁多，需先用泥土雕型，等放置乾燥後，用手在模型上塗抹水泥，建立立體感，之後將模型固定在牆上再上色，為了呈現栩栩如生之感，上色都要反覆上好多層，如鵝的羽毛不會只有白色，還有灰色、黃色等，都要逐一描繪，才有層次感。

雖然翻模的創作方式複雜又耗時，但呂銀美說，透過這次的計畫，希望能培養工藝種子教師，讓更多人都能成為社區、生活藝術家，將翻模創作的藝術牆推廣到更多社區，處處都有美的存在。

此計畫改造全長約40公尺的水泥牆，由呂銀美及社區居民，包含退休教師、學生等，用翻...
此計畫改造全長約40公尺的水泥牆，由呂銀美及社區居民，包含退休教師、學生等，用翻模的方式，讓原本的水泥牆上多了孩子、鵝、屋舍、橘子樹等立體圖案。記者陳斯穎／攝影
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參與社區規畫師計畫的居民們將模型固定在牆上再上色，為了呈現栩栩如生之感，上色都要...
參與社區規畫師計畫的居民們將模型固定在牆上再上色，為了呈現栩栩如生之感，上色都要反覆上好多層。記者陳斯穎攝影
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