親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠修初選辦法 賴清德批粗暴：被修改的是民主

桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，發起搶救綠地...
桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，發起搶救綠地連署。 記者張裕珍／攝影
分享

桃園市府計畫在桃園區中正公園興建地下停車場與社福館，引起居民反彈發起搶救綠樹草坪連署，引起民代關切，市長鄭文燦昨強調「停車場與綠地可共存」，完成地下停車場後會恢復公園綠景再評估做社福館，「樹不會變動，未來可種更多。」

中正公園占地2.41公頃，有涼亭、木棧道、籃球場等設施，靠同安街有大片綠地與整排樹蔭，市府為解決周邊停車問題並提供社福需求，規畫於同安街側興建地下2層停車場與地上4層社福館，獲中央前瞻1.97億元補助，預計下半年招標。

地方憂心綠地消失發起搶救綠地連署，5天就獲3千多人簽名支持，居民吳俊宏說，中正公園屬社區型公園，也是藝文特區僅存有規模的綠地公園，空氣好，不少民眾來此運動，常有長者聊天休憩，不容被破壞，且停車場出入口設在同安街，僅兩線道，進出易生危險。

吳俊宏認為，居民並無特殊停車需求，市府不該為外來使用者興建停車場，市府雖強調停車場完工後會恢復綠地，但能否履行也令人存疑？

市議員李光達昨質詢指出，桃園公園綠地面積比例6都倒數第2，綠地樹木消失民眾會反彈，市府應在施工現場標示建設藍圖釋疑；市議員黃家齊也認為，市府要辦說明會，並讓贊成與反對的民眾都可表達意見，由專業人士回覆會更周全。

鄭文燦說，停車場與綠地是可共存的，例如桃園區文昌公園與南門公園，地下做停車場，上面仍是公園，中正公園也是如此，可滿足停車需求，也能有效利用公園空間，已請交通局、工務局6月辦地方說明會。

停車場鄭文燦藝文特區
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

延緩老人失智 照護中心排課程、帶遊戲

2019-05-29 23:27

桃園「醫療小管家」升級 走進社區

2019-05-29 23:25

民眾渴望綠地！建設重要 綠化配套不可少

2019-05-29 22:31

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

開放即秒殺！六福村小小獸醫營再加碼一場 6月3日搶報名

2019-05-29 18:23

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

新竹市幸福快樂促進會 贈弱勢1100顆「傻瓜肉粽」

2019-05-29 10:56

貼心！竹市送住警器 身障免費到府安裝

2019-05-28 23:53

西濱快速路下方農路 地方要求打通

2019-05-28 23:49

桃園五酒桶山暫緩闢路 議員官員互以職務對賭

2019-05-28 23:44

龍潭店子湖垃圾山堆半年 居民憂釀災

2019-05-28 23:39

招聘新住民語師資 桃園下月甄選

2019-05-28 23:36

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

全台第一個客語質詢 苗縣議會同步口譯

2019-05-28 23:32

五酒桶山手作步道年底開工 預計明年底完工

2019-05-28 20:22

桃園兒童閱讀扎根 6月1日起跑

2019-05-28 20:09

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

「腳麻走不上去」 苗縣議員呼籲陸橋存廢爭議應全盤檢討

2019-05-28 19:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

影／迎西瓜產季遊山海 後龍西遊季六一登場

2019-05-29 17:54

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

一卡通搶電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵

2019-05-29 16:20

虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49

被陳思宇猛攻帶職參選 柯文哲讚藍議員：代表你很棒

2019-05-29 14:08

舉債蓋社宅盧秀燕收爛攤？議員：錯誤政策逢龍就是要反

2019-05-29 16:42

議員要求恢復學童每周一瓶免費牛奶 柯文哲面有難色

2019-05-29 15:32

蘇貞昌批新北街頭暴力多 他反酸這年台北縣治安倒數

2019-05-29 20:16

超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市擬跟進

2019-05-29 19:30

挺韓國瑜6月1日台北造勢？ 柯文哲：應該不會去

2019-05-29 14:59

慶五穀爺誕辰 龍元宮商圈扭金蛋促消費

2019-05-29 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top