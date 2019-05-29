桃園中正公園建停車場 鄭文燦：綠地可共存

2019-05-29 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，發起搶救綠地連署。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市府計畫在桃園區中正公園興建地下停車場與社福館，引起居民反彈發起搶救綠樹草坪連署，引起民代關切，市長鄭文燦昨強調「停車場與綠地可共存」，完成地下停車場後會恢復公園綠景再評估做社福館，「樹不會變動，未來可種更多。」

中正公園占地2.41公頃，有涼亭、木棧道、籃球場等設施，靠同安街有大片綠地與整排樹蔭，市府為解決周邊停車問題並提供社福需求，規畫於同安街側興建地下2層停車場與地上4層社福館，獲中央前瞻1.97億元補助，預計下半年招標。

地方憂心綠地消失發起搶救綠地連署，5天就獲3千多人簽名支持，居民吳俊宏說，中正公園屬社區型公園，也是藝文特區僅存有規模的綠地公園，空氣好，不少民眾來此運動，常有長者聊天休憩，不容被破壞，且停車場出入口設在同安街，僅兩線道，進出易生危險。

吳俊宏認為，居民並無特殊停車需求，市府不該為外來使用者興建停車場，市府雖強調停車場完工後會恢復綠地，但能否履行也令人存疑？

市議員李光達昨質詢指出，桃園公園綠地面積比例6都倒數第2，綠地樹木消失民眾會反彈，市府應在施工現場標示建設藍圖釋疑；市議員黃家齊也認為，市府要辦說明會，並讓贊成與反對的民眾都可表達意見，由專業人士回覆會更周全。

鄭文燦說，停車場與綠地是可共存的，例如桃園區文昌公園與南門公園，地下做停車場，上面仍是公園，中正公園也是如此，可滿足停車需求，也能有效利用公園空間，已請交通局、工務局6月辦地方說明會。