安興建設御松園 市中心可安老扶幼的傳家好宅

2019-05-29 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



景氣不佳，小坪數、低總價的房型當道。然而，瞄準換屋族市場，安興建設的「安興-御松園」從買地、整合地主，到規劃興建、完工，費時近六年以成屋現身，就是要給想找一處三代同堂「傳家好宅」者的新選擇。

安興-御松園專案廖經理表示，安興-御松園社區的基地有2,200坪，這對開發得早的新竹市來說，要在市區內找一塊住宅用地的大基地蓋透天厝，相當稀有。御松園即將於6月公開，僅管實品屋尚未全數完工，目前已有不少鎖定電梯別墅標的換屋族，搶先於潛銷期來挑選中意的屋型。

一般而言，景氣不好時，建商喜歡推首購型的產品，以低總價來帶動去化率。安興-御松園則是逆向思考，在省道旁、鄰近新竹大遠百商圈的市中心住宅用地，耐心整合地主、精心規劃推出大坪數的齊質64戶電梯別墅，採先建後售的模式，提供處於夾心世代的購屋族，能擁有一棟可安老、扶幼的傳家好宅第。

廖經理指出，社區內獨特稀有約300米環繞狀中庭，就算不出門也能在社區內運動、休憩，在主臥室泡湯同時可擁有百米樹海、及永久棟距的優勢視野。安興-御松園每戶總價由2,618萬到臨路獨棟4,000萬餘元，由於是110-140坪的大坪數，平均每坪單價落在26萬至30萬元之間，價格在新竹市區算是頗為親民。

安興-御松園社區名稱的由來，是建商將自日本進口，價值200餘萬元的百年黑松，安置於中庭入口處。同時，每戶門花台前都植有一株造型真柏，以長青的松柏來呼應百年傳家好宅的喻意。

安興-御松園社區採取標準的人車分道、無障礙空間，每戶可停2-3部汽車，並在車庫貼心地預留汽機車220V的充電電源座。考量到環保與綠能當道，未來屋主即使換開電動車，也不必再費心安裝充電座。