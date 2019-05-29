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影／辦閩南歌唱賽推母語 後龍百姓公培養出歌手

2019-05-29 19:46聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍萬善祠6月2日將在維真國中舉辦百姓公閩南語歌唱大賽決賽，同時進行孝悌楷模頒獎、繪我故鄉系列繪畫比賽，預計有上千人參與當天的系列活動。

後龍萬善祠 (百姓公)推動母語教育不遺餘力，除出資發行印製教材分送各校，還辦理教師研習、母語合唱團、歌仔戲研習、閩南語歌唱比賽、孝悌楷模頒獎等多項教育文化活動，去年百姓公獲教育部頒發全國本土語言傑出貢獻團體獎，也是唯一的團體獎，在地方行公益的善舉深獲肯定。

百姓公閩南語歌唱大賽今年邁入第8屆，繪我故鄉繪畫比賽進入第7屆，孝悌楷模是第4屆，三項活動同時登場，後龍萬善祠今天開記者會說明活動目的，期盼母語教育、孝悌精神發揚及愛鄉情懷能持續在地方推展、教化人心。

後龍萬善祠管理委員會主委李長峰指出，當初他和朋友閒聊，發現有些傳統的閩南語用詞已沒人懂了，深感本土母語的傳承出現危機，於是和鎮內各國中小校長研究後，決定辦閩南語歌唱大賽，盼透過歌唱帶動親子教、學母語的動機，這些年辦理歌唱賽效果相當好，迄今已培養出幾位業餘的閩南語歌手。

百姓公為提升學生藝文氣息而推出的繪我故鄉系列繪畫比賽，今年報名學生有600多人，加上帶隊教師及家長，當天預計上千人與會，促進親師、親子教育；今年的孝悌楷模在3月間經由鎮內的校長會議推荐，日前確定當選孝悌楷模的學生名單，6月2日的頒獎典禮將頒發證書、手工繡紅彩帶及獎金、禮品，特刊將送各校及圖書館。

此外，苗栗縣觀護協會與後龍萬善祠7月14日上午也將在維真國中舉辦觀護協會成立30年慶祝大會，推出「珍愛自己遠離毒害」闖關園遊會，邀苗栗縣學生校外會、縣內各校、除了春暉反毒主題，還規畫鄉土童玩、科學益智、衛生健康、環保節能等主題攤位。

苗栗縣學生校外會上校軍訓督導江湧益指出，當天園遊會設計「反毒大富翁」結合觀光景點介紹及反毒有獎徵答，提供精美禮品，希以寓教於樂方式將遠離毒品的觀念深入校園、社會，共同防制毒害。

苗栗縣後龍萬善祠6月2日將在維真國中舉辦百姓公閩南語歌唱大賽決賽，同時進行繪我故...
苗栗縣後龍萬善祠6月2日將在維真國中舉辦百姓公閩南語歌唱大賽決賽，同時進行繪我故鄉系列繪畫比賽、孝悌楷模頒獎。記者胡蓬生／攝影
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閩南語苗栗縣親子教育
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