海洋減塑從我起 中央大學連兩周桃園海岸淨灘
6月8日是「世界海洋日」，中央大學為喚起社會重視海洋環境保育，校長周景揚今天和上百位同事前往新屋永安漁港參加淨灘活動，雖然天空飄小雨，大家熱情絲毫不減，撿了500多公斤的垃圾，也期許改變就從自身做起，為愛護地球盡一份心力。
中央大學與桃園市環保局海岸管理工程處合作，21日副校長陳志臣帶隊，和學生到大園許厝港參加「愛海小旅行~健康無塑」淨灘活動，今天周景揚校長與教職員工前往永安漁港淨灘。
新屋區永安漁港是社子溪的出海口，淨灘之前中大做環境教育。桃園市環保局統計，去年桃園市共有277場淨灘活動，2萬5000多人次參與，撿拾的垃圾分資源回收、垃圾和玻璃瓶，通常7個寶特瓶可以製成一件慢跑丅，環保局於是與企業合作，希望將垃圾變成可再生利用的商品。
淨灘期間，也推廣「國際淨灘ICC廢棄物調查表」的垃圾種類紀錄填寫，讓大家了解海洋垃圾的源頭，喚起大眾減少使用塑膠製品及一次性產品的意識，為海洋環境保育種下希望的種子。
中大日前在大園海邊淨灘，也觀察大園許厝港匯聚老街溪及雙溪兩河，不僅是候鳥大規模南遷的重要休息站，被內政部認定為國家級濕地之一，也因此成為自由車旅遊、賞鳥的熱門景點，人潮帶來不斷增加的垃圾量。學生海岸線撿拾人為丟棄的垃圾，掩藏在潮汐、沙間的保育問題也被揭開。除了小型垃圾，甚至還有大型輪胎、動物屍體被丟置怵目驚心，淨灘活動 不單還給沙灘乾淨的面貌，更希望還給水鳥乾淨的築巢、產卵及休憩空間，維護生態的多樣性。
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