海洋減塑從我起 中央大學連兩周桃園海岸淨灘

2019-05-29 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



6月8日是「世界海洋日」，中央大學為喚起社會重視海洋環境保育，校長周景揚今天和上百位同事前往新屋永安漁港參加淨灘活動，雖然天空飄小雨，大家熱情絲毫不減，撿了500多公斤的垃圾，也期許改變就從自身做起，為愛護地球盡一份心力。

中央大學與桃園市環保局海岸管理工程處合作，21日副校長陳志臣帶隊，和學生到大園許厝港參加「愛海小旅行~健康無塑」淨灘活動，今天周景揚校長與教職員工前往永安漁港淨灘。

新屋區永安漁港是社子溪的出海口，淨灘之前中大做環境教育。桃園市環保局統計，去年桃園市共有277場淨灘活動，2萬5000多人次參與，撿拾的垃圾分資源回收、垃圾和玻璃瓶，通常7個寶特瓶可以製成一件慢跑丅，環保局於是與企業合作，希望將垃圾變成可再生利用的商品。

淨灘期間，也推廣「國際淨灘ICC廢棄物調查表」的垃圾種類紀錄填寫，讓大家了解海洋垃圾的源頭，喚起大眾減少使用塑膠製品及一次性產品的意識，為海洋環境保育種下希望的種子。