暑假免費參訪Shopee、Garena與250優質實習缺

2019-05-29 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市青年事務局暑期推出許多好康職前禮物給設籍或就讀於桃園的青年，除了免費提供價值5萬元的出國參訪行程，送20名青年到新加坡、印尼或泰國參訪，讓青年獲取國際經驗，還結合產業力量提供約250個優質實習職缺，讓青年透過職場實作取得就業關鍵知能，由豐富精實的職前體驗，為自己的職涯加分。

桃市府今年1月就與新加坡Sea集團再度攜手挺青年，排訂9月15至21日全程免費帶著20名就讀桃園或設籍桃園的大學生，前往Sea 集團新加坡總部，和旗下Shopee（印尼）、Garena（泰國）兩大事業體海外分公司，讓青年深入了解電子商務與電子競技跨國運作情形，並參訪當地數個新創企業，拓展青年的國際視野。

此外，今年更加入國內培訓課程，通過初選的青年先在國內接受兩天密集培訓後進入複試選出20名，希望透過精實的規畫，讓參與的青年都能得到不同的生活體驗和激發自身創新創意。Sea集團海外參訪活動報名至6月23日名額有限，詳情資訊連結：https://reurl.cc/nXOvD，報名連結：https://reurl.cc/pXMv8。