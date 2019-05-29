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暑假免費參訪Shopee、Garena與250優質實習缺

2019-05-29 18:52聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市青年事務局暑期推出許多好康職前禮物給設籍或就讀於桃園的青年，除了免費提供價值5萬元的出國參訪行程，送20名青年到新加坡、印尼或泰國參訪，讓青年獲取國際經驗，還結合產業力量提供約250個優質實習職缺，讓青年透過職場實作取得就業關鍵知能，由豐富精實的職前體驗，為自己的職涯加分。

桃市府今年1月就與新加坡Sea集團再度攜手挺青年，排訂9月15至21日全程免費帶著20名就讀桃園或設籍桃園的大學生，前往Sea 集團新加坡總部，和旗下Shopee（印尼）、Garena（泰國）兩大事業體海外分公司，讓青年深入了解電子商務與電子競技跨國運作情形，並參訪當地數個新創企業，拓展青年的國際視野。

此外，今年更加入國內培訓課程，通過初選的青年先在國內接受兩天密集培訓後進入複試選出20名，希望透過精實的規畫，讓參與的青年都能得到不同的生活體驗和激發自身創新創意。Sea集團海外參訪活動報名至6月23日名額有限，詳情資訊連結：https://reurl.cc/nXOvD，報名連結：https://reurl.cc/pXMv8。

另外，為使青年了解職場環境與取得職場實作技能，青年事務局去年媒合全國61名青年至13家企業實習，獲得青年廣大回響，逾4成青年因表現優異，續留原企業實習或轉為正職。今年青年局擴大結合至少30家新創或創新企業，釋出約250個至少150小時的優質實習職缺，產業領域包括物聯網、XR、人工智慧、資訊電子、文創、廣告行銷、食品、零售物流等，青年可透過參加實體媒合會與廠商一對一面試，或透過創新創業實習網站公布的實習職缺與企業資訊，直接洽實習企業安排面試實習職缺，機會難得。職缺資訊請詳「TYC創新創業資源網/創新創業實習」，連結網址：https://reurl.cc/WW14k。

新加坡Sea集團再度攜手挺青年，提供20個名額全程免費，圖為去年參訪團。圖／桃園...
新加坡Sea集團再度攜手挺青年，提供20個名額全程免費，圖為去年參訪團。圖／桃園市青年事務局提供
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海外實習及參訪海報。圖／桃園市青年事務局提供
海外實習及參訪海報。圖／桃園市青年事務局提供
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參訪新加坡sea集團去年很受歡迎，預估今年會掀起報名熱。圖／桃園市青年事務局提供
參訪新加坡sea集團去年很受歡迎，預估今年會掀起報名熱。圖／桃園市青年事務局提供
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青年局推動人才培育青年免費出國、職場實習活動，圖為去年職場實習畫面。圖／桃園市青...
青年局推動人才培育青年免費出國、職場實習活動，圖為去年職場實習畫面。圖／桃園市青年事務局提供
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通過初選的青年先在國內接受密集培訓。圖／桃園市青年事務局提供
通過初選的青年先在國內接受密集培訓。圖／桃園市青年事務局提供
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