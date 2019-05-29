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迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府今年為爭取職棒球隊味全龍進駐主場，積極規劃改建棒球場，嘉義市議員王美惠今天在議會質詢時說，目前全台供職棒比賽的球場都是天然草皮，但市府的計畫卻是人工草皮，可能會讓球員受傷；教育處長葉國樑說，下午開會時已決定改為天然草皮，近期會送交體育署核備，盡速完成整建。

頂新集團董事長魏應充日前帶味全龍團隊來嘉義市球場參訪，市長黃敏惠全程接待，爭取進駐，味全龍日前也宣布主場規劃將選在高雄、新竹、嘉義市及屏東縣等4個縣市，但目前還未定。

市府的整建計畫中，原本希望鋪設人工草皮，雖然鋪設費用高，但養護成本每年只要1百萬，天然草皮雖然鋪設成本低，每年養護費卻高達4百萬，不過市府詢問味全龍及台灣體育大學校長林華韋的意見，都建議要用天然草皮，

葉國樑說，人工草皮因底下鋪設水泥，球員膝蓋容易受傷，因此改為天然草皮，另外計畫還有排水系統的整修，未來即便下大雨，半小時內就能排水。

王美惠也建議，座椅更新需要有杯架，才符合職棒球場規格。葉國樑也說，未來3130張座椅都會有杯架，外野也會設有座位，還會增設LED計分板。

嘉義市規劃的整建項目還有增設2道牛棚、廁所，並整修裁判室、貴賓席和廣播系統等，還會更新外野防撞墊、噴灌系統等，去年就已爭取到一億元經費，市府希望能盡速發包整建，迎接職棒球隊。

嘉義市議員王美惠希望座椅更新需要有杯架，才符合職棒規格
嘉義市議員王美惠希望座椅更新需要有杯架，才符合職棒規格
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市長黃敏惠力（右）邀頂新集團董事長魏應充（中）將味全龍主場進駐嘉義市。記者李承穎...
市長黃敏惠力（右）邀頂新集團董事長魏應充（中）將味全龍主場進駐嘉義市。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠力（右起）邀頂新集團董事長魏應充將味全龍主場進駐嘉義市，味全龍資深顧問...
市長黃敏惠力（右起）邀頂新集團董事長魏應充將味全龍主場進駐嘉義市，味全龍資深顧問任中傑也一同來參觀球場。本報資料照片
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