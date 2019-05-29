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開放即秒殺！六福村小小獸醫營再加碼一場 6/3搶報名

2019-05-29 18:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

以野生動物園起家的六福村主題遊樂園與新竹縣家畜疾病防治所攜手合作，讓最專業的動物醫師、營養師和動物保育員們，帶小朋友出診、照養動物，平時難以接觸到的動物園日常和動物知識通通不藏私，豐富又超值的活動讓營隊甫開放報名即被搶訂一空。六福村今天宣布，加碼第三梯次，報名時間6月3日上午9點起，名額有限。

每梯次僅限25個名額的小小獸醫營，去年首度舉辦獲高人氣與超高好評，今年第二屆課程更加多元，從動物保育的生命教育課程開始，再跟著專業獸醫師認識野生動物園獸醫平時的工作，還要學習替動物調配營養均衡的餐點，更要帶著小朋友近距離為犀牛做健康檢查。豐富又緊湊的活動，要讓愛護生命、環境保育的種子種入小朋友心中。

六福村行銷部經理黃淑芳指出，六福村擁有專業動物管理部，全年無休、每天照料全園區內超過1500隻大小動物。包含打掃獸舍、照顧生病住進動物醫院的動物，隨時掌握動物健康狀況，有時候還有排定的動物手術，以及醫療藥品採買、針對不同物種開出營養菜單等，動物園的一天豐富又忙碌，需要熟悉每一個物種的天性和習性，還要了解動物個體的個性，才能提供動物最好的照顧。

小小獸醫營就是要讓喜愛動物、立志成為動保小尖兵的各位小朋友，與六福村最專業的動物部獸醫、保育員們一起和動物們近距離互動。歡迎暑假後升四年級至六年級的學生成為一日小小獸醫，認識動物的美麗、可愛，進而關注垃圾過多、地球暖化及動物棲息地減少的環境議題。第三梯次的小小獸醫營6月3日上午9點於六福村主題樂園網站上開放報名（網址：https://reurl.cc/9yNad，線上刷卡繳費，活動費用1200元），千萬別錯過囉。

更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/ 、六福村官方線上購票https://leofoo.ticketeasy.com.tw/ 或FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage查詢。

每梯次僅限25個名額的小小獸醫營，挾去年首度舉辦的高人氣與超高好評，今年邁入第二...
每梯次僅限25個名額的小小獸醫營，挾去年首度舉辦的高人氣與超高好評，今年邁入第二屆。圖／六福村提供
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以野生動物園起家的六福村主題遊樂園與新竹縣家畜疾病防治所攜手合作，讓最專業的動物...
以野生動物園起家的六福村主題遊樂園與新竹縣家畜疾病防治所攜手合作，讓最專業的動物醫師、營養師和動物保育員們，帶小朋友出診、照養動物。圖／六福村提供
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今年課程更加多元，從動物保育的生命教育課程開始，再跟著專業獸醫師認識野生動物園獸...
今年課程更加多元，從動物保育的生命教育課程開始，再跟著專業獸醫師認識野生動物園獸醫平時的工作。圖／六福村提供
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獸醫師動物園
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