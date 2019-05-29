影／迎西瓜產季遊山海 後龍西遊季六一登場

2019-05-29 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮的西瓜已進入產季，鎮公所6月1日在清海宮推出「後龍西遊季」夏日西瓜節，結合周邊遊憩景點安排節目，鎮長朱秋隆等人今天巧扮孫悟空、唐三藏師徒為活動行銷，廣邀遊客來品嘗號稱「天下第一瓜」的後龍西瓜，暢遊會場附近的百年老隧道、化石層及好望角等景點。

西瓜是後龍鎮著名特產，每年端午節前開始進入盛產，但近來各地頻頻出現雨勢，昨天上午苗栗地區一場大雨，更是讓農民及鎮公所人員「心驚膽跳」，幸好雨勢很快停歇。

朱秋隆指出，今年許多地區的西瓜受雨災，但後龍栽植西瓜的地區，有沙地排水佳的優勢，西瓜生產未受影響，今年後龍西瓜因天候減產約一成，個頭也沒去年大，但品質穩定，又沙又甜，且有鎮公所認證標章，估計今年產量逾千萬台斤。

他表示，西瓜節今年移師清海宮舉辦，緊鄰中和、南港里一帶瓜田，讓民眾更接近產區，方便採購，周邊還有多處景點可遊，西瓜節全名「後龍西瓜遊樂季」，以「西遊季」為名加強宣傳，歡迎大家到「後龍取瓜」，當天在山邊媽附近的南港社區活動中心辦西瓜大賽，評鑑結束後，比賽瓜還提供民眾品嘗。

鎮公所指出，後龍西遊季從上午10點到下午4點舉辦，有文創、農產、美食攤區，當天邀西瓜哥哥、橘橘姊姊，還有創作歌手黃奕儒等人演出，廣場還有網美拍照區「後龍西瓜冰果室」。