苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣南庄國中接受大陸酒商60萬元捐款引發爭議，校方事後已退回捐款。苗縣國民黨籍議員鄭聚然日前在議會質詢時稱「不管什麼統戰，誰給錢誰就是老大」，影片昨被PO網，網友今到鄭的粉絲專頁留言嗆「請你離開台灣，去你爸媽家參政選議員」，竟遭反嗆「你把屁股洗乾淨，趕快去給人Ｘ」引起網友砲轟，鄭的粉專下午發出道歉聲明，稱是小編所為，已開除小編，隨即關閉粉絲專頁。

5月15日，苗栗縣議會教育處工作報告，苗縣時代力量議員宋國鼎、曾玟學兩人先後質詢南庄國中接受大陸酒商捐款爭議，是否有符合相關捐款程序。在曾玟學之後發言的國民黨議員鄭聚然詢問教育處，有人錢捐進來，為什麼要把錢退回去？「不管什麼統戰，只要南庄國中小朋友福利就好，管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽，拜託誰逼他把錢退回去，你給我查清楚一下。」、「不需要管誰統戰，誰給我錢誰就是老大，沒有錢就不要辦事情。」

鄭聚然在議會的這段影片昨被網友放在臉書「打馬悍將粉絲團」引發爭議，相關媒體報導後，網友今到鄭聚然臉書粉絲專頁留言，有網友留言「請你離開台灣，去你爸媽家參政選議員」，鄭聚然的粉絲專頁帳號竟回「你把屁股洗乾淨，趕快去給Ｘ。」

也有網友留言「惡心的流亡共匪快回去吧，不要再出來危害社會」，鄭的粉專帳號回網友「這個綠蛆，趕快去領鐘點費」。網友看到鄭官方帳號在臉書回應網友的發言，網友留言「哇議員耶！好大官威說這種話。」

鄭聚然的粉絲專頁今發出道歉聲明「因鄭議員本人因公出差在外，對於粉絲頁上不尊重女性之言論，議員深感遺憾與抱歉，據了解因小編近日承受謾罵言論接踵而來，導致情緒失控，本團隊立刻解除其職務，並對留言的民眾鄭重道歉，本粉絲頁也將暫時關閉，內部整頓後擇日在開放，僅此聲明。」

記者今下午致電鄭聚然，鄭的手機有通，但沒有人接，打電話到服務處，服務處人員稱，無法做出任何回應。

議員曾玟學說，鄭聚然的粉絲專頁發言凸顯「無知又充滿歧視」言論，也正好說明性平教育重要。另外，鄭聚然開除小編，若被開除的小編有關於勞雇契約問題，他也會提供相關法律諮詢。