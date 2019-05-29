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統戰爭議與網友互嗆爆粗言 苗栗議員鄭聚然道歉

2019-05-29 17:29中央社 苗栗縣28日電

苗栗縣議會鄭聚然在議會質詢影片被網友放在臉書「打馬悍將粉絲團」，引來網友議論。圖...
苗栗縣議會鄭聚然在議會質詢影片被網友放在臉書「打馬悍將粉絲團」，引來網友議論。圖／翻攝臉書「打馬悍將粉絲團」
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苗栗縣議員鄭聚然針對南庄國中接受陸企捐款的統戰疑慮，脫口說「誰給我錢誰就爸媽」，不少網友到他粉專留言批評，粉專回嗆不雅字眼，鄭聚然事後發表聲明道歉隨即關閉臉書。

苗栗縣南庄國中4月間接受中國廠商捐助營養午餐經費引發統戰爭議，學校事後退回捐款盼平息紛爭。國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然日前在議會質詢時，提到此事，發言表示「不管有統戰，在南庄國中的小朋友只要福利就好」並脫口而出「管他什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽」、「誰給我錢誰老大」，引發議論。

同選區的時代力量議員曾玟學、民進黨籍陳光軒事後都將鄭聚然的言論po網，引發大批網友留言撻伐，並到鄭聚然的臉書粉絲專頁「苗栗縣議員鄭聚然幸福城市」批評「請你離開台灣」、「給你一塊錢，快叫我爸爸」。

不料，鄭聚然粉專今天也留言回嗆，並出現「你把屁股洗乾淨，趕快去給人Ｘ。」不雅字句，引起網友一片譁然。

事後，鄭聚然粉絲專頁出現聲明、道歉啟事，指出「對於粉絲頁上不尊重女性言論，深感遺憾與抱歉」，因小編近日承受謾罵言論導致情緒失控，團隊立刻解除其職務，並對留言民眾鄭重道歉，粉絲頁也暫時關閉。

縣議員曾玟學接著在臉書po文，表示「聽說不是小編，是本人回的」，認為把錯全推到小編身上，小編真可憐。

鄭聚然辦公室秘書傅偉鑫指出，議員目前出差在大陸，預計下週回國，至於粉專網路小編是議員另請的一名助理，因處理失當，已被解除職務，至於其他問題，暫不予回應。

苗栗縣南庄
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