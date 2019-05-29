親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

副市長包庇胞妹校長動經費？韓國瑜：違法就送辦

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

竹中圖書館整建 重現45年前人龍傳書奇景

2019-05-29 15:38聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹高中圖書館使用屆滿45年，是前校長辛志平任內完成的最後一棟建築。校方說，早在1950年「校園平面圖」中就在現址以紅筆標出「建築圖書館預定地」，但這個計畫延遲20多年後，才由辛志平向校友勸募，並邀校內師生共襄盛舉，當時在校生除捐款外，也在辛志平帶領下利用勞動服務課程，協助搬土、整地，由眾人出錢出力興建圖書館，並於1974年6月1日落成。

苦苓說，他畢業那年，辛志平退休前唯一未完成的心願，就是在學校建一座開架式圖書館，卻苦於經費不足，後來他約集校友與全校師生，訴談這個「最後的心願」，最後這座規模宏大、設備新穎的的圖書館就建立完成，當時一磚一瓦，一桌一椅，都是每個人自動自發捐獻出來的，看著這個教育史上也少有的「奇蹟」，辛志平也帶著欣慰笑容，步出學校大門。

經歷40多年後，圖書館有很多需要改善的地方，2年多前，校友會長彭以豪與史作檉老師將「圖書館整建案」帶進校友會理監事討論並通過提案，校友會將和圖書館團隊一起協力，藉由向各界校友募款，搭配學校向國教署爭取的經費，一起完成圖書館整建的任務。45年後的今天，新竹高中師生仿效當年校友們齊心協力的精神，邀請校內師生齊力，藉由人龍傳書來延續這種精神。

今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。校長李明昭表示，45年前學校的圖書館是走在時代尖端的，不過現在設備卻有些落後，但仍保有珍貴藏書，包含交大竹友會發動辛志平惜別書展，以「飲水思源」為名贈書給圖書館，也收藏當年辛志平的個人藏書。

另外，1960年就到新竹中學教書的教師史作檉，他的生活幾乎都在竹中度過，白天在圖書館讀書、近午到游泳池游泳，傍晚在球場打球，這棟圖書館是史作檉的繪畫、閱讀與寫作空間，他曾提到「我一生絕大部分的時間與生活都是在圖書館度過的，只是我所座落的圖書館並不同於一般。它不但背後依山，其四周更為參天古木所包圍，尤其是那些百年以上的老松樹，所有見過的人都稱讚不已」，加上這棟建築也因有史作檉的書房，而成為圖書館重要的精神力量。

新竹高中圖書館使用屆滿45年，是前校長辛志平任內完成的最後一棟建築。圖／新竹高中...
新竹高中圖書館使用屆滿45年，是前校長辛志平任內完成的最後一棟建築。圖／新竹高中提供
分享
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開...
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。記者張雅婷／攝影
分享
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開...
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。記者張雅婷／攝影
分享
早在1950年「校園平面圖」中就在現址以紅筆標出「建築圖書館預定地」。圖／新竹高...
早在1950年「校園平面圖」中就在現址以紅筆標出「建築圖書館預定地」。圖／新竹高中提供
分享
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開...
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。記者張雅婷／攝影
分享
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開...
今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。記者張雅婷／攝影
分享

圖書館新竹建築
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

新竹市幸福快樂促進會 贈弱勢1100顆「傻瓜肉粽」

2019-05-29 10:56

貼心！竹市送住警器 身障免費到府安裝

2019-05-28 23:53

西濱快速路下方農路 地方要求打通

2019-05-28 23:49

桃園五酒桶山暫緩闢路 議員官員互以職務對賭

2019-05-28 23:44

龍潭店子湖垃圾山堆半年 居民憂釀災

2019-05-28 23:39

招聘新住民語師資 桃園下月甄選

2019-05-28 23:36

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

全台第一個客語質詢 苗縣議會同步口譯

2019-05-28 23:32

五酒桶山手作步道年底開工 預計明年底完工

2019-05-28 20:22

桃園兒童閱讀扎根 6月1日起跑

2019-05-28 20:09

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

「腳麻走不上去」 苗縣議員呼籲陸橋存廢爭議應全盤檢討

2019-05-28 19:34

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26

苗縣議會客語同步口譯 口譯老師：展現議會多元

2019-05-28 18:13

南方莊園多味獲獎創意蘿蔔糕登場 江浙川菜更新上市

2019-05-28 16:51

自造教育及科技中心揭牌 楊文科：顯示竹縣的企圖心

2019-05-28 14:41

馬拉松遇跑者昏倒 心臟科醫師立馬停下來救人

2019-05-28 14:39

西濱建新豐匝道影響通行 鄉親反彈今會勘

2019-05-28 14:09

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

有裝有保庇 竹市提供身障者免費到府安裝住警器

2019-05-28 13:29

鋒面夾帶大雨 桃園捷運A8站等路面積水

2019-05-28 12:55

桃園又降大雨 兩警指揮交通還拿掃把清積水

2019-05-28 12:30

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

繡球花開就想到南庄 繡球花節要打出品牌

2019-05-28 15:49

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

淡江大橋工程發現砲框舍 該區將暫停施工

2019-05-28 21:21

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top