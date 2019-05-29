竹中圖書館整建 重現45年前人龍傳書奇景

2019-05-29 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹高中圖書館使用屆滿45年，是前校長辛志平任內完成的最後一棟建築。校方說，早在1950年「校園平面圖」中就在現址以紅筆標出「建築圖書館預定地」，但這個計畫延遲20多年後，才由辛志平向校友勸募，並邀校內師生共襄盛舉，當時在校生除捐款外，也在辛志平帶領下利用勞動服務課程，協助搬土、整地，由眾人出錢出力興建圖書館，並於1974年6月1日落成。

苦苓說，他畢業那年，辛志平退休前唯一未完成的心願，就是在學校建一座開架式圖書館，卻苦於經費不足，後來他約集校友與全校師生，訴談這個「最後的心願」，最後這座規模宏大、設備新穎的的圖書館就建立完成，當時一磚一瓦，一桌一椅，都是每個人自動自發捐獻出來的，看著這個教育史上也少有的「奇蹟」，辛志平也帶著欣慰笑容，步出學校大門。

經歷40多年後，圖書館有很多需要改善的地方，2年多前，校友會長彭以豪與史作檉老師將「圖書館整建案」帶進校友會理監事討論並通過提案，校友會將和圖書館團隊一起協力，藉由向各界校友募款，搭配學校向國教署爭取的經費，一起完成圖書館整建的任務。45年後的今天，新竹高中師生仿效當年校友們齊心協力的精神，邀請校內師生齊力，藉由人龍傳書來延續這種精神。

今天中午新竹高中近200位師生一同來參與人龍傳書活動，為整建辛志平紀念圖書館揭開另一波序幕。校長李明昭表示，45年前學校的圖書館是走在時代尖端的，不過現在設備卻有些落後，但仍保有珍貴藏書，包含交大竹友會發動辛志平惜別書展，以「飲水思源」為名贈書給圖書館，也收藏當年辛志平的個人藏書。