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居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府獲前瞻補助擬於桃園區中正公園興建地下停車場與社福館，居民憂心都市綠地無幾又恐被建設剝奪，發起搶救中正公園綠樹草坪連署，也引起不少民代關切，市長鄭文燦今天在議會表示「停車場與綠地可共存，不是互斥」，指示第一階段施作地下停車場後恢復公園綠景，二階段再評估做社福館，並強調樹木也不會變動，甚至未來可種更多。

同安國小旁的中正公園面積2.41公頃，內有涼亭、木棧道、籃球場等設施，近同安街一側還有大片綠地與整排樹蔭，適合親子遊憩，市府為解決周邊停車問題並提供社福需求，規畫於同安街側興建地下2層停車場與地上4層社福館，獲中央前瞻1.97億元補助，預計下半年招標。

楊姓讀者向本報投訴，中正公園是社區居民日常運動、也是同安國小練習足球的好場地，綠地陪伴地方已經快20個年頭，她感嘆，周邊已沒多少綠地，展演中心的大片綠地已被刨起要新建市立圖書總館，「水泥建設不是居民想要的」，市府不該再剝奪中正公園僅存的綠地。

市議員李光達今天在議會質詢此事，也說桃園公園綠地面積比例僅1.79%，是六都倒數第二，民眾普遍對於綠地樹木消長格外在意，也易有反彈，中正公園近日更可見地質鑽探機具進出，居民看了難免惶恐，市府應在施工現場標示未來建設藍圖釋疑。

鄭文燦說，有看到連署內容，很多人以為綠地會不見，但他強調，停車場與綠地是可以共存的，就像桃園區的文昌公園與南門公園一樣，地下做停車場，上面仍是公園，中正公園未來也是如此，可滿足市民停車需求，也能有效利用公園空間。

鄭文燦說，第一階段將先做地下停車場，並於恢復公園綠地原貌後，第二階段再評估做社福館，並強調社福館僅占中正公園2%面積，符合相關法規規定，也責請交通局、工務局6月辦地方說明會，提供民眾正確資訊。

桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救...
桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救綠地連署。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救...
桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救綠地連署。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救...
桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救綠地連署。記者張裕珍／攝影
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市議員李光達今天在議會質詢，認為市府應針對中正公園相關建設興建提出具體說明。圖／...
市議員李光達今天在議會質詢，認為市府應針對中正公園相關建設興建提出具體說明。圖／桃園市議會提供
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桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救...
桃園市政府擬在中正公園綠地興建地下停車場與社福館，引起周邊居民反彈，甚至發起搶救綠地連署。記者張裕珍／攝影
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停車場鄭文燦親子
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