桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪區仁和路一段線纜地下化工程一再延宕，長期封閉車道常大塞車引民怨。立法委員趙正宇多次協調勘查，督促台電加快施工進度。最困難的潛盾工程，今天終完工封層柏油，還給用路人順暢交通。

台灣電力公司執行松樹到平鎮，高壓電輸電線路地下化工程，從105年8月開始施工，至今遲未完工，造成大溪仁和路經常塞車，施工黑暗期長達3年半，上、下班用路人塞在路上，直呼離譜。

大溪仁和路緊鄰國道3號大溪交流道，是通往大溪老街及上下班交通要道，台電施工封路，4線道剩2線道，無論是平時上下班或假日，造成交通嚴重壅塞回堵。

立法委員趙正宇今年1月會勘，發現其他77座高壓電塔及道路線纜地下化陸續完成，但仁和路一段鄰近國道3號高速公路路段，卻碰到施工瓶頸，台電允諾加速施工進度，力拚今年5月底前完工。

立委趙正宇表示，台電地下化線纜仁和段工程，採潛盾工法從地底施工，穿越國道3號高速公路，為了避開國道3號橋墩，無法採直線路徑推進，需要用S型路徑施工，不但工程難度高，開挖時還碰到地層卵礫石和滲水問題須克服，導致工程一再延宕。