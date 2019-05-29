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推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長楊文科今天早上在記者會中，更指出六月玩竹縣，將加碼到1400元，歡迎民眾...
新竹縣長楊文科今天早上在記者會中，更指出六月玩竹縣，將加碼到1400元，歡迎民眾一起來竹縣遊玩。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府將於6月8日、15、16及22日分別在竹北水圳公園、峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮及關西東安古橋舉辦「來竹縣約會吧」的系列活動，邀請知名樂團歌手、YOYO家族哥哥姐姐及民歌歌手等，卡司陣容堅強，新竹縣長楊文科今天早上在記者會中，更指出六月玩竹縣，將加碼到1400元，歡迎民眾一起來竹縣遊玩。

楊文科進一步表示，六月是觀光局春遊專案住宿補助的最後一個月，除每人每房現折500元外，縣府也將祭出最後2項優惠大加碼，第一，每人每房再折500元，合計折扣高達1000元，6月1日上午9點開放線上申請，限量600名，數量有限。第二，從6月份起配合春遊專案，入住竹縣旅宿，除可獲得原定加碼小叮噹科學主題樂園門票外，還可再獲竹縣特色伴手禮一份(價值近400元)。

交旅處表示，「來竹縣約會吧」春遊系列活動，第一場「摩登派對」將於 6月8日下午4點在竹北水圳公園登場，邀請金曲獎客家歌手黃子軒與山平快、打幫你樂團以及異國表演，搭配經典美食快餐車及文創手作市集。;緊接著6月15日、16日下午1點30分，分別在峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮舉辦「童趣冒險」，現場有 YOYO家族柳丁哥哥、月亮姐姐熱鬧互動，另外還有親子闖關活動拿好禮。最終場「老派約會」，6月22日下午4點在關西東安古橋懷舊登場，邀請施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等知名歌手來場民歌饗宴，重溫舊時甜蜜時光。

交通旅遊處處長游志祥補充，憑4月份起在竹縣旅館住宿的消費單據，即可到活動會場兌換小叮噹科學主題樂園門票2張。為鼓勵民眾利用大眾運輸工具，凡搭乘「台灣好行-獅山線」或「觀光巴士5號」前往活動現場者，憑當日一日券票根或搭乘憑證即可兌換限量好禮，此外，民眾只要參前三場活動任一場，即可至關西老派約會活動場兌換神秘皮皮獅商品套裝組合，數量有限，送完為止。

更多春遊專案系列活動資訊，可上新竹縣旅遊網查詢，或關注「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁。

新竹縣長楊文科（左）進一步表示，六月是觀光局春遊專案住宿補助的最後一個月，除每人...
新竹縣長楊文科（左）進一步表示，六月是觀光局春遊專案住宿補助的最後一個月，除每人每房現折500元外，縣府也將祭出最後2項優惠大加碼。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府將於6月8日、15、16及22日分別在竹北水圳公園、峨眉十二寮桐花谷、...
新竹縣政府將於6月8日、15、16及22日分別在竹北水圳公園、峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮及關西東安古橋舉辦「來竹縣約會吧」的系列活動。記者郭政芬／攝影
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民眾只要參前三場活動任一場，即可至關西老派約會活動場兌換神秘皮皮獅商品套裝組合，...
民眾只要參前三場活動任一場，即可至關西老派約會活動場兌換神秘皮皮獅商品套裝組合，數量有限，送完為止。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科樂團國旅補助
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