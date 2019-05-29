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籌學費是夢魘 她逆轉人生獲中原大學全人標竿最高榮譽

2019-05-29 12:30聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中原土木李佩宣同學期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人。圖／中原大學提供
中原土木李佩宣同學期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人。圖／中原大學提供
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中原大學今年畢業生有8人獲得最高榮譽「全人標竿獎」，其中土木系李佩宣獲頒最高獎金12萬元獎金，來自清寒單親家庭的她大學4年不但半工半讀，還到國小輔導弱勢孩童課業，品學兼優逆轉人生的故事，讓人看見中原大學全人教育對學子的影響與改變。

中原大學為鼓勵學生全面發展，特別設置「全人標竿獎」，表揚學生4年大學在課業(含跨領域學習)、志願服務等多方面出色的表現，也為在校生學習立標竿。

李佩宣來自清寒單親家庭，籌學費曾是她和母親的夢魘，所幸進入中原土木系以後，獲得校友王冠川、王水樹等人獎助學金，再加上利用課餘時間打工，經濟壓力得以紓解。她感謝大學4年許多幫助她的老師、校友們，並期許自己也能成為幫助別人、改變別人生命的人。

「我現在沒有錢，只能用時間跟所學，照顧像我一樣弱勢的小朋友」，兩年前她開始在桃園市北勢國小、中原國小當志工，輔導學習落後的學童，看到這些學生重拾人生和課業的信心，是她最開心的事和收穫。

李佩宣說，中原大學提供豐富的學習機會與資源，讓她有更多元發展的機會。大學4年除了完成營造與管理相關的跨領域及就業學程，也考取3張專業證照，「這些證照在補習班要花很多錢報名和考試，在中原大學只要繳學費就有機會考到」。

李佩宣善用學校資源，到企管系、建築系修課提升能力，曾獲得普仁崗文藝獎散文類第1名、運動會游泳團體組第1名，也是圖書館借書英雄榜的常客。雖然她的學業成績並非班級第1，但是在各方面都落實了全人教育的真義，符合中原強調「充分發揮個人潛力就是成功」的教育理念。

中原大學今年獲「全人標竿獎」的畢業生除了土木系李佩宣，還有電子系譚佳宜、資訊系李欣恩、化學系葉采旻、生科系吳宛庭、生科系林于蘋、財金系楊博升、環工系葉峯男。大多數獲獎者會繼續攻讀研究所，李佩宣是高雄人已經錄取成大土木，準備到成大繼續充實自己。

中原大學土木系李佩宣同學(右)與獎學金捐助者旅美校友王冠川夫婦合影。圖／中原大學...
中原大學土木系李佩宣同學(右)與獎學金捐助者旅美校友王冠川夫婦合影。圖／中原大學提供
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