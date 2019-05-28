五酒桶山手作步道年底開工 預計明年底完工

2019-05-28 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



五酒桶山是桃園蘆竹熱門健行路線，假日遊客眾多，日前桃園市工務局進行自然生態調查，發現內含豐富野生動植物，如保育類動物中的台灣藍鵲、穿山甲、台灣海棗等動植物生態，對於五酒桶山的公園開發案，工務局採生態保育為主，避免對自然環境的干擾，另外規畫的手作步道，將於今年底動工，明年底完工。

桃園市工務局表示，蘆竹五酒桶山公園開發案，是在升格前經內政部都委會102年通過，將五酒桶山地區23.45公頃保護區，變更為20.99公頃的公園及2.46公頃的道路用地；其中規畫寬15米道路。當時公所在103年編列4.7億元土地徵收費辦理用地取得，不過升格後，開發案轉由市府接手，並在兩年前完成公園第一期10公頃的用地取得。

不過五酒桶山道路開發案卻遭遇到自然障礙，工務局指出，有90%的道路面積超過坡度30%，若因施工開挖整地，對山坡地安全將造成影響，經評估後，改採對自然影響較小的手作步道開發，工務局說，相較一般傳統步道，不但能體驗原始森林，還能整合百年歷史的營盤古道，串連五酒桶山。