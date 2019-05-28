桃園兒童閱讀扎根 6月1日起跑

2019-05-28 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今日下午前往文化局，出席「2019桃園兒童閱讀扎根活動啟動記者會」時表示，今年兒童閱讀扎根活動於6月1日起開始，在全市13區推出包括好書交換大隊接力、兒童故事劇場、特色DIY體驗及摸彩等豐富內容，其中7月13日也將舉辦「童話大遊行」，以中壢圖書分館為起點，在大型可愛布偶及花車帶領下繞行中正公園。盼親子在6月份起到各圖書分館參與活動，享受一個美好的暑假。

鄭文燦說，市府每年舉辦兒童閱讀扎根活動，讓閱讀的習慣從小扎根，培養孩子從小親近書本。桃園各圖書分館收藏許多童書與繪本，盼家長能帶著孩子在暑假期間到圖書館，培養孩子看書、找資料、交朋友等各方面興趣。