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桃園兒童閱讀扎根 6月1日起跑

2019-05-28 20:09聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市長鄭文燦今日下午前往文化局，出席「2019桃園兒童閱讀扎根活動啟動記者會」時表示，今年兒童閱讀扎根活動於6月1日起開始，在全市13區推出包括好書交換大隊接力、兒童故事劇場、特色DIY體驗及摸彩等豐富內容，其中7月13日也將舉辦「童話大遊行」，以中壢圖書分館為起點，在大型可愛布偶及花車帶領下繞行中正公園。盼親子在6月份起到各圖書分館參與活動，享受一個美好的暑假。

鄭文燦說，市府每年舉辦兒童閱讀扎根活動，讓閱讀的習慣從小扎根，培養孩子從小親近書本。桃園各圖書分館收藏許多童書與繪本，盼家長能帶著孩子在暑假期間到圖書館，培養孩子看書、找資料、交朋友等各方面興趣。

文化局長莊秀美表示，2019桃園兒童閱讀扎根活動以「運動」為主題，採閱讀運動會的模式舉辦，內容包括好書交換大隊接力、兒童故事劇場、特色DIY體驗及摸彩等項目，在好書交換大隊接力部分，民眾只要於6月1日至6月底期間，攜帶合乎交換規定的圖書到市內各區圖書分館參與活動，獲得「交換卡」後便可於7月至9月間，至各區親子嘉年華進行跨區換書活動。活動詳情可上桃園市立圖書館官網查詢（網址：http://www.typl.gov.tw/mp.asp?mp=1）。

「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎...
「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎交換規定之圖書至本市各區圖書館參與活動，獲得「交換卡」後便可於7月至9月間，至各區親子嘉年華進行跨區換書活動。記者林育瑩／翻攝
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「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎...
「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎交換規定之圖書至本市各區圖書館參與活動，獲得「交換卡」後便可於7月至9月間，至各區親子嘉年華進行跨區換書活動。記者林育瑩／翻攝
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「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎...
「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎交換規定之圖書至本市各區圖書館參與活動，獲得「交換卡」後便可於7月至9月間，至各區親子嘉年華進行跨區換書活動。圖／市府文化局提供
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「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎...
「好書交換活動」將於6月1日至6月30日於桃園市各區圖書館辦理，民眾只要帶著合乎交換規定之圖書至本市各區圖書館參與活動，獲得「交換卡」後便可於7月至9月間，至各區親子嘉年華進行跨區換書活動。圖／市府文化局提供
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