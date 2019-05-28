反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區傳出交通部有意取消機場60分貝線噪音補償，引起大園鄉親、民代議論，由於大園及青埔周邊近幾年大量人口移入，領取噪音補償金居民激增，大園區里長、居民多人今天下午表示，圍繞桃園機場的飛機噪音依舊，領取補償金戶數大增，為避免影響權益，反對取消噪音60分貝線，民代則建議在噪音65到75分貝區間，新增一級噪音防制F區補償。

市政府環保局表示，桃園機場噪音防制區補償金發放，包括大園、蘆竹、觀音、新屋、中壢及新北市林口共6區住戶，以每兩年實際發放戶數估計，今年噪音補償住戶約4萬多戶，較2年前補償戶數估計增加4000戶，今年補償總金額5億元將在年底前完成發放。

桃園機場噪音防制區公告以里為主，分三級防制區發放噪音補償，以噪音60分貝線基準，分為60到65分貝（一級）、65到75分貝（二級）及75分貝以上（三級）防治區，每2年每戶發放噪音補償金1萬、2萬、4萬元。

市議員徐其萬說，大園每天飛機起降噪音，長期嚴重影響大園居民生活品質，大園堅持消噪音60分貝線不能取消，避免損及居民權益。大園區里長聯誼會長林有財認為，大園里長希望維持60分貝線不能取消。徐其萬認為，不少居民長期處在噪音70、72分貝下，建議在噪音65到75分貝區間增加一級防制區補償。