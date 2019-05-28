「腳麻走不上去」 縣議員呼籲陸橋存廢爭議應全盤檢討

2019-05-28 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會總質詢，苗栗縣議員張顧礫今議會總質詢說，許多鄉親反映希望能拆掉陸橋，因為年紀大行動不便長者爬不上陸橋，且陸橋使用率低，易成為治安死角，陸橋老舊也是一大危機，就曾發生牆柱水泥龜裂、石塊無預警掉落差點砸傷人，因限高造成車禍等，苗縣工務處長趙清榮說，若有需要改善或存廢的檢討，維護管理單位是公所，可在適當時間提出檢討處理。

苗栗縣議員張顧礫說，苗栗縣18鄉鎮市共35座陸橋，他近期辦理會勘通霄鎮五北五南里交界一個陸橋路段，附近鄉親反應，陸橋用途是要給學童行走，但少子化，學童由安親班或父母接送，當地剩下老人長者居多，因年紀大無法行走陸橋，腳麻走不上去等，需要斑馬線經過平面道路。

張顧礫說，辦理相關單位會勘，工務處、公路總局都稱，因為設有陸橋不能設置斑馬線，呼籲相關單位思考陸橋存廢問題。

張顧礫說，陸橋不僅使用率低，容易成為治安死角，老舊是現存陸橋危機，例如發生牆柱水泥龜裂、石塊無預警掉落差點砸傷人，限高造成車禍等，每年要清潔與維護都是負擔。