影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「哇！好美」苗栗造橋南瓜節今年6月7至9日端午節3天連假時將推出，造橋鄉農會在龍昇湖畔設置的「南瓜隧道」近來長滿各種形狀的觀賞、食用南瓜，爭奇鬥豔，讓遊客見了驚呼連連；不過，隧道內栽種的一些南瓜，之前遭人刻字甚至「失蹤」，農會呼籲民眾共同維護，讓大家都能欣賞隧道內瓜果結實累累的美景。

縣府、農糧署、造橋鄉公所及農會上午連袂為造橋南瓜節行銷，展出各種南瓜，還有南瓜製作的多種美食料理、創意西點，琳琅滿目。

造橋鄉推出南瓜節已十餘年，成為地方一大產業特色及年度盛會，苗栗縣長徐耀昌、造橋鄉長黃天貴、農會理事長陳裕福等人邀約各地民眾踴躍來南瓜節同樂，感受南瓜節多元風貌。

造橋農會總幹事彭森華表示，今年推廣栽種及農會種的食用南瓜、造型南瓜、大南瓜總計2萬株，南瓜節將休閒導入農業，也保價收購照顧農民，生產的南瓜經管控，品質掛保證，西洋南瓜品種有東昇、瑞福、李白、一品、吉安等，傳統南瓜有阿成、二姑、牛奶南瓜等品種。

南瓜節最吸睛的「南瓜隧道」長250公尺，5月初南瓜開花結果後就開始吸引各地遊客前來，但農會發現有的南瓜還未成熟就被人刻字，甚至有的被刻字後不久就消失不見，也有些造型特別的觀賞南瓜「失蹤」。

彭森華指出，近來南瓜隧道遊客絡繹不絕，農會希望隧道能維持到7月，即使瓜藤乾枯，還是有滿滿的南瓜可賞，讓學生在暑期也有機會觀賞，隧道內的瓜果盼大家來維護，不要採摘或破壞。